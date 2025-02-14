Глава Пентагона заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения"

Пит Хегсет сказал, что его работа заключается в том, чтобы "привнести реализм в разговор".

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения". То, как выглядеть будут эти границы, еще предстоит выяснить.

Об этом сообщает Sky News.

Глава Пентагона сказал, что сейчас его работа состоит в том, чтобы "привнести реализм в разговор".

"Реальность такая, что границы 2014 года как часть урегулирования путем переговоров маловероятны. Реальность войск США в Украине маловероятна, реальность членства Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров (является) маловероятной", — высказался Хегсет.

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Он также ответил на вопрос о том, не подбодрит ли разрешение России сохранить за собой оккупированные украинские территории президента Владимира Путина к агрессии в будущем. На это министр обороны США сказал – если НАТО увеличит свои инвестиции и потенциал, этого не произойдет.

Напомним, накануне спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Киеву вряд ли удастся вернуть свои границы по состоянию на 2014 год. По его словам, потерю оккупированных территорий зафиксируют в специальном соглашении.

К слову, в начале февраля Келлог заявлял, что Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию относительно территорий".