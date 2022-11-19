Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава польского Генштаба заявил о необходимости победы Украины над Россией

Дата публикации
Просмотры
9
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава польского Генштаба заявил о необходимости победы Украины над Россией

Фото: Associated Press

Страны Запада должны помочь Украине преодолеть Россию

Украина должна победить Россию в войне, которую против нее развязал Кремль, а страны Запада должны в этом помогать.

Такое мнение высказал председатель Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак.

На вопрос о приоритетах работы по изменению климата или миграции из Африки он заявил, что эти вопросы связаны между собой.

Глава польского генштаба отметил, что западные страны должны использовать опыт войны в Украине в этом контексте, поскольку российская агрессия научила быстро развертывать инфраструктуру для беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пожаловалась странам ОБСЕ на Польшу, не пускающую Лаврова на заседание организации.

Также мы информировали, что президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
9
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация