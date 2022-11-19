Глава польского Генштаба заявил о необходимости победы Украины над Россией

Украина должна победить Россию в войне, которую против нее развязал Кремль, а страны Запада должны в этом помогать.

Такое мнение высказал председатель Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак.

На вопрос о приоритетах работы по изменению климата или миграции из Африки он заявил, что эти вопросы связаны между собой.

Глава польского генштаба отметил, что западные страны должны использовать опыт войны в Украине в этом контексте, поскольку российская агрессия научила быстро развертывать инфраструктуру для беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пожаловалась странам ОБСЕ на Польшу, не пускающую Лаврова на заседание организации.

Также мы информировали, что президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

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