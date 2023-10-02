Глава польского МИД объяснил, почему отказался ехать в Киев на Совет министров ЕС

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что отказался ехать на Совет министров ЕС в Киев из-за спада в польско-украинских отношениях и плохого состояния здоровья.

Об этом глава польского министерства заявил в эфире Polsat News.

Встреча министров в Киеве он назвал "важной". Также Рау подчеркнул, что у Украины и Польши есть общий интерес — остановить российский империализм.

"На это (отсутствие на Совете министров ЕС — ред.) много причин, в частности, и состояние здоровья. Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период бума и спада, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и мое отсутствие является отчасти выражением этого", — подчеркнул Рау.

Польский министр также прокомментировал критику Варшавы президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

"Инцидент с переносом секторального спора на международный форум, еще и так, как это произошло — на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привел к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось", — заявил Рау.

Напомним, в Киеве 2 октября состоялась встреча Совета министров ЕС по иностранным делам, которая стала первой таковой в истории вне Европейского Союза.

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