Глава правительства Литвы объяснила, как достичь мира в Украине: при чем здесь НАТО

Она призвала приблизить Украину к НАТО на Вашингтонском саммите летом 2024 года.

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страны Запада должны помогать Украине и прекратить бояться поражения России.

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Об этом она заявила на Балтийской военной конференции, сообщает правительственный портал РФ.

"Формула победы над агрессором достаточно ясна: мир через силу. Если мы мобилизуем наши усилия и начнем верить в победу, мы сможем обеспечить мир в Европе, который, наконец, воцарится", — отметила Шимоните.

Она напомнила, что совокупный ВВП стран Северной Европы и Балтии выше, чем в России, не говоря уже обо всех 32 странах-членах НАТО и G7.

"Результат войны РФ против Украины сформирует не только евроатлантический, но и глобальный порядок безопасности. Демократии не будут в безопасности в мире, где страна с империалистическими амбициями угрожает своим соседям; где массовые зверства войны остаются безнаказанными; где "русский мир" продолжает или замораживает на своих условиях войну-геноцид", – подчеркнула Шимоните.

Кроме того, она призвала приблизить Украину к НАТО на Вашингтонском саммите летом 2024 года.

"Украина нуждается в НАТО так же, как и в НАТО нуждается в Украине. Будущее членство Украины значительно усилит военные возможности Альянса, поскольку ВСУ способны противостоять полномасштабному российскому вторжению", – добавила она.

Премьер добавила, что замораживание на шагах, предпринятых во время саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году, где Киев не получил приглашения в Альянс, не должно быть вариантом.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Военного комитета НАТО высказался о членстве Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что у НАТО ответили, будут ли войска Альянса в Украине.

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