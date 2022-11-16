Глава Счетной палаты Пацкан подал в отставку после подозрения НАБУ

Нардеп Железняк заявил, что позже заявление Пацкана об отставке было отозвано.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подал в отставку после того, как НАБУ объявило ему о подозрении по поводу незаконного получения компенсации за жилье.

Об этом сам чиновник сообщил в Сети.

Пацкан также объяснил свое решение.

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По его словам, Счетная палата запланировала аудит по оборонной сфере, сфере безопасности, а также антикоррупционной и правоохранительной сфере. По его словам, война сжирает миллиарды и сейчас важно проверять, не помогают ли ей в этом некоторые из чиновников.

"Война сжирает миллиарды и проверять, не помогают ли ей в этом должностные лица — наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" — вручили подозрение мне как инициатору проверки", – говорится в заявлении Пацкана.

Он также назвал подозрение от НАБУ политическими разборками.

В то же время нардеп Ярослав Железняк написал в Сети, что 16 ноября ожидалось заседание бюджетного Комитета парламента, на котором планировали проголосовать за увольнение Пацкана.

"Интрига в том, что заявление было потом отозвано. И кворум Комитета не собрался. Заседание не состоялось. Значит, не все кадровые (решения – ред.) будут на этой неделе", – говорится в заявлении Железняка.

Напомним, 24 октября сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье экс-нардепу, занимающему руководящий пост в Счетной палате.

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