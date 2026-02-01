Глава Верховной Рады Стефанчук сообщил о горе в семье

Руслан Стефанчук / © Facebook Руслана Стефанчука

Сегодня, 1 февраля, на 75-м году жизни скончался отец главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и народного депутата Николая Стефанчука — Алексей Стефанчук.

Об этом в соцсетях сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Папа… Дорогой… Любил… Люблю… Всегда буду любить и помнить», — написал спикер на своей странице в Facebook.

Как добавляет хмельницкое издание «Подолье news», Алексей Стефанчук скончался на 75-м году жизни. Он был известным ортопедом-травматологом, автором научных статей и семи изобретений. Получил звание «Заслуженный врач Украины» и награды Министерства здравоохранения и Президента Украины.

Алексей Стефанчук получил медицинское образование в Тернопольском государственном медицинском институте, а работал в Хмельницком. С 1999 года занимал должность заведующего травматологическим отделением Хмельницкой городской больницы.

Алексей Стефанчук

За время своей работы Алексей Стефанчук проделал более 10 тысяч операций. Он активно внедрял в практику новые методики лечения. Проходил стажировку в клиниках США, Германии, Великобритании и Польши.

