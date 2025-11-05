Глава ВККС нарушил процедуру отбора судей, возбуждено уголовное производство, - нардеп Власенко

© Высшая квалификационная комиссия суддей

Председатель ВККС Андрей Пасичник не смог объяснить обстоятельства проверки работ кандидатов, находясь на лечении, и высокие баллы родственников и помощника, сообщает УНН.

«По заявлению нашей ВСК были внесены в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном должностными лицами ВККС при организации и проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов», - написал Власенко.

Также он обнародовал видео, которое назвал «эпическим», где председатель ВККС Андрей Пасичник не смог объяснить, каким образом он смог проверить 210 практических заданий кандидатов в судьи, находясь при этом на лечении в больнице «Феофания».

Также Пасичнику было сложно ответить, почему самые высокие баллы получали родственники ВККС, действующие члены ВСП и личный помощник Пасичника Руслан Раимов. На заседании ВСК обратили внимание, что проверка работ происходила не в системе ВККС, а в ручном режиме - сам Пасичник объяснил, что работы ему передал некий человек, чье имя он не может назвать, а сами работы он якобы сжег после проверки.

По итогам обнародованной на заседании ВСК информации члены Временной следственной комиссии единогласно пришли к выводу, что установленные во время допроса обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства, а также других норм, регулирующих процедуру отбора судей.