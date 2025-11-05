- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Глава ВККС нарушил процедуру отбора судей, возбуждено уголовное производство, - нардеп Власенко
По заявлению Временной следственной комиссии Верховной Рады, которую возглавляет народный депутат Сергей Власенко, открыто уголовное производство против должностных лиц Высшей квалификационной комиссии судей.
Председатель ВККС Андрей Пасичник не смог объяснить обстоятельства проверки работ кандидатов, находясь на лечении, и высокие баллы родственников и помощника, сообщает УНН.
«По заявлению нашей ВСК были внесены в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном должностными лицами ВККС при организации и проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов», - написал Власенко.
Также он обнародовал видео, которое назвал «эпическим», где председатель ВККС Андрей Пасичник не смог объяснить, каким образом он смог проверить 210 практических заданий кандидатов в судьи, находясь при этом на лечении в больнице «Феофания».
Также Пасичнику было сложно ответить, почему самые высокие баллы получали родственники ВККС, действующие члены ВСП и личный помощник Пасичника Руслан Раимов. На заседании ВСК обратили внимание, что проверка работ происходила не в системе ВККС, а в ручном режиме - сам Пасичник объяснил, что работы ему передал некий человек, чье имя он не может назвать, а сами работы он якобы сжег после проверки.
По итогам обнародованной на заседании ВСК информации члены Временной следственной комиссии единогласно пришли к выводу, что установленные во время допроса обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства, а также других норм, регулирующих процедуру отбора судей.