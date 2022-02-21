Глава внешней разведки РФ Нарышкин оконфузился на заседании Совбеза России и разозлил Путина

Глава внешней разведки РФ Нарышкин оконфузился на заседании Совбеза России и разозлил Путина

Нарышкин оговорился, что поддерживает включение ОРДЛО в состав России. Но Путин ответил, что этот вопрос не рассматривается.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оконфузился во время заседания Совбеза РФ под председательством Путина.

Во время своего выступления Нарышкин невнятно высказался о своей позиции: стоит ли России признавать так называемые "ЛДНР" или же продолжить переговоры с Западом. Путин перебил его и несколько раз усточнял, что именно поддерживает глава СВР.

"Вы предлагаете начать переговорный процесс (с Украиной - ред.) или признавать "независимость" ("ЛДНР". — Ред.)", — сказал Путин.

Нарышкин: "Я поддержу предложение о признании".

Путин: "Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо! Так и скажите! Да или нет?".

Глава внешней разведки РФ тут же выпалил, что поддерживает "предложение о вхождении "ЛНР" и "ДНР" в состав Российской Федерации".

На что Путин ответил: "Мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их "независимости" или нет".

Напомним, что Путин сегодня примет решение о признании "ЛДНР".

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