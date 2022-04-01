Главная санкция, которая могла бы развалить путинизм, это нефтяное эмбарго – советник главы МВД

Главная санкция, которая могла бы развалить путинизм, это нефтяное эмбарго – советник главы МВД

Он объяснил, что благодаря нефтегазовым ресурсам Путин может удерживать экономику РФ и стабилизировать курс рубля.

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции очень важны, но они "не сломают позвоночник путинизма", поэтому необходимо введение нефтяного эмбарго.

Об этом советник министра рассказал на брифинге в Медиа-центре Украины 1 апреля.

Он подчеркнул, что действующие санкции не заставят президента РФ Владимира Путина отказаться от своей политики.

"Введенные против России экономические санкции очень важны, но они не сломают хребет путинизма. Введенные санкции ухудшат жизнь россиян, российских элит, но в целом не повлияют на конфигурацию власти и вряд ли повлияют на то, что Владимир Путин откажется от своей политики, которую он ведет в течение многих лет", – объяснил Денисенко.

Он также рассказал, что благодаря введенным санкциям ВВП России в 2022 году упадет на 8-12%, инфляция достигнет 20-25%. От санкций очень пострадали и будут страдать российские авиасектор, автопром, машиностроение, электроника, металлургия, нефтегазовый сектор в контексте его модернизации и строительства.

"Это много, но не критично для РФ. Этого недостаточно, чтобы побороть путинизм как мировое зло", — подчеркнул советник главы МВД.

Он объяснил, что стабильность валютной и бюджетной системы России определяется доходами экспорта нефтегазовых ресурсов. Именно благодаря им Путин может балансировать систему, удерживать экономику, стабилизировать курс рубля, уже почти вернувшийся к довоенному уровню.

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"Ключевая проблема РФ – это проблемы нефтяной отрасли. Главная санкция, которая могла бы развалить путинизм, это нефтяное эмбарго, резкое ограничение продажи российской нефти", – заверил Денисенко.

Напомним, ранее США объявили эмбарго на поставку российской нефти и газа из-за войны, которую развязал Кремль в Украине. А 31 марта президент США Джо Байден принял решение открыть Стратегический нефтяной резерв и начать доставку дополнительной нефти на внутренний рынок, чтобы сдержать рост цен на топливо.

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