Главное достижение встречи Зеленского с Трампом и к чему заставят Украину: мнение политолога

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 28 декабря / © Getty Images

Реклама

Главное достижение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом — это то, что гарантии безопасности для Киева ратифицирует американский Конгресс. Если Россия и США придут к согласию, Украину по условиям мирного соглашения заставят вывести войска с Донбасса.

Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.

«Мирный план: Донбасс дожмут, если переговоры не сорвет Путин», — отметил эксперт в своей заметке.

Реклама

Гарантии безопасности для Украины

Главным достижением переговоров Зеленского и Трампа он назвал то, что гарантии безопасности для Украины ратифицирует Конгресс. В отличие от Будапештского меморандума, который был политическим обязательством, эти гарантии, похоже, будут иметь статус международного договора, обязательного к исполнению.

«Если это так — это действительно огромный плюс для нас. Правда, пока мы только слышим об общих очертаниях без детализации. Включая то, что в „первой редакции“ США давали эти гарантии только на 15 лет. Одним словом, надо ждать окончательного документа, хотя повторюсь, на словах это выглядит положительно», — оценил Денисенко.

Украину заставят пойти на территориальные уступки

Он отметил, что с вхождением в переговорный процесс зятя президента США Джареда Кушнера американцы изменили переговорную стратегию. Они разделили пункты переговоров на территории и «все остальное».

«Так вот сейчас, похоже, это „все остальное“ полностью (практически полностью) согласовано с Украиной. Далее американцы встречаются с россиянами. Если россияне соглашаются, Украину заставят пойти на территориальные уступки. Формулировка будет найдена», — считает политолог.

Реклама

Он также высказал мнение о том, готов ли президент России Владимир Путин согласиться на «замораживание». Денисенко считает, что глава Кремля будет тянуть время. Для него победа — это не только территории, но и отмена санкций и возвращение в геополитику. В этом контексте есть ряд вопросов, на которые пока нет ответа.

«Во-первых — достаточно ли ему будет снятия американских санкций, или он потребует, чтобы параллельно санкции сняли и европейцы (тем более, он понимает игру Макрона, который будет двигаться именно в этом направлении и именно для этого 7 февраля планирует встретиться с Путиным). В этом же контексте стоит вопрос замороженных в Европе активов. Во-вторых, на сегодня открытым остается вопрос отношений с Китаем, который точно не хотел бы усиления присутствия Америки в стратегических для Китая проектах по углеводородам и редкоземельным металлам», — пояснил эксперт.

Он также акцентировал на третьем, чисто психологическом вопросе, указав, что «Путин очень хочет уничтожить Украину и живет в определенных иллюзиях о хрупкости фронта».

Путин попытается еще немного потянуть время

По мнению Денисенко, Путин попытается еще немного потянуть время, «ожидая чуда». С 2024 года президент России и его окружение мыслят довольно короткими временными лагами. Поэтому сейчас диктатор попытается оттянуть решение.

Реклама

«На сколько? Ответ очень прост: на сколько сможет, чтобы не поссориться с Трампом. Он уже перестал бояться Трампа, но ссориться с ним он все еще боится», — отметил политолог.

Украину заставят выйти из Донбасса

«Если РФ и США все же придут к согласию, Украину заставят выйти из Донбасса. Под каким соусом — пока неясно, но формулировка будет придумана. К сожалению, похоже, что нас готовят к референдуму (точнее это будет какой-то плебисцит) с относительно размытыми формулировками», — считает эксперт.

Он добавил, что на сегодня украинское общество разделено в вопросе проведения такого референдума. Но, похоже, решение о референдуме является таким, что обсуждается как приоритет. Тем более, неизвестно, будут ли для ратификации такого договора в Верховной Раде собраны голоса.

Напомним, по результатам диалога с украинским коллегой, Трамп заявил существенное приближение к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и имел разговор с Путиным. Трамп добавил, что несмотря на общий прогресс и согласованные аспекты безопасности, наиболее спорным моментом остается дальнейшая судьба Донбасса.

Реклама

В то же время Зеленский сообщил, что разработанный мирный план из 20 пунктов пока утвержден на 90%. Президент Украины особо отметил беспрецедентный уровень поддержки в сфере безопасности: условия военной помощи и предоставления гарантий по образцу 5-й статьи НАТО согласованы с США на 100%.

Новый раунд переговоров между лидерами Украины и США запланирован на 29 декабря.