"Главное – это сохранение суверенитета": Зеленский анонсировал саммит лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН

Решение Зеленского поддержал президент Турции.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам со страной-агрессором в любом формате, но самое главное для него – это сохранение суверенитета Украины.

Об этом он сказал в своем обращении 22 февраля.

"Я готов делать это как в двустороннем формате, так и при участии других лидеров. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Первый, над которым мы работаем – саммит лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности, Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре", — сказал Зеленский.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин во время своих встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом говорил об истории и своей "миссии".