Главное — результат: в ОП заявили о готовности к любому формату переговоров с Россией

Главное — результат: в ОП заявили о готовности к любому формату переговоров с Россией

В Офисе президента заявили, что поддерживают и прямые переговоры с РФ, и переговоры в нормандском формате или с участием Турции.

Украина поддержит любой формат переговоров с Путиным. Главное — чтобы это помогло урегулировать конфликт с РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Коммерсанту".

"Прямые переговоры с Россией — мы за. Переговоры с участием Турции — согласны. Нормандия плюс США — хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", — заявил Никифоров.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Германия и Франция не будут против США в нормандском формате.

Напомним, что 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным. Сегодня турецкий президент вновь заявил о готовности стать посредником, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

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