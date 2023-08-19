Главное – выигрыш США, а не поражение РФ: конкурент Трампа рассказал, как собирается "заканчивать войну в Украине"

Индийско-американский законодатель Вивек Рамасвами, который собирается соревноваться с Дональдом Трампом на предвыборах республиканцев к президентским выборам в США, рассказал, как планирует завершать войну в Украине.

Конкурент Трампа Вивек Рамасвами заявил, что финалом войны в Украине должно быть не поражение России, а выигрыш США. Он считает правильным завершить войну на условиях РФ.

Об этом он написал в своем Twitter.

Так, индийско-американский законодатель основной целью ставит перед собой выход России из альянса с Китаем. Рамасвами заявил, что российско-китайский военный альянс является "самой большой военной угрозой" для США и добавил, что взаимодействие США с Украиной толкает Россию в "китайские объятия".

"Российско-китайский военный альянс является самой большой военной угрозой, с которой мы сегодня сталкиваемся. Гиперзвуковой ракетный потенциал, ядерный потенциал в России намного опережает нас и Китай. И военно-морской потенциал Китая впереди нашего… Хуже всего то, что наши действия в Украине еще больше толкают Россию в объятия Китая", — сказал Рамасвами.

Кроме того, он подчеркнул, что в войне на Украине не обязательно, чтобы Россия проиграла. Мол, главное, чтобы "США победили". Рамасвами также добавил, что считает правильным идти Путину на уступки территорией Украины.

"Я бы заморозил нынешние линии контроля, которые оставили бы часть Донбасса под контролем России. Я бы также взял на себя обязательство, что НАТО не примет Украину в Альянс. Наша цель — не поражение Путина, наша цель — победа Америки. Это то, о чем мы забыли в этой стране", — заявил Рамасвами.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что договоренности между Украиной и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности нужно закрепить таким образом, чтобы они действовали независимо от того, кто будет находиться на посту президента.

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