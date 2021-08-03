Главнокомандующий ВСУ временно запретил чиновникам посещать зону ООС на Донбассе

Запрет связан с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен пройти в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", — отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уже отменил поездку в зону проведения Операции объединенных сил (ООС), запланированную на 3 августа, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомления с текущей ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими.

Напомним:

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