Главнокомандующий ВСУ временно запретил чиновникам посещать зону ООС на Донбассе

Запрет связан с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный временно запретил чиновникам посещать зону Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен пройти в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников", — отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уже отменил поездку в зону проведения Операции объединенных сил (ООС), запланированную на 3 августа, сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Основной целью командировки Разумкова должно было стать ознакомления с текущей ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими.
Напомним:
- Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Хомчака в отставку. Также президент уволил начальника Генштаба ВСУ и командующего ООС. Новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что новые кадровые назначения в украинской армии происходят для того, чтобы "омолодить" ВСУ. Он отметил, что для государства важно назначать на должности людей с украинским военным образованием.