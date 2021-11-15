"Главной целью является Украина": Арестович озвучил цели, которых стремиться достичь РФ миграционным кризисом

Одна из главных целей РФ – окончательно втянуть Лукашенко в российскую орбиту.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе РФ хочет достичь трех основных целей.

Об этом в программе "Взгляд з Банкової" телеканала "Дом" рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

"За этим кризисом стоит больше, чем мы могли бы подумать, чего мы могли бы опасаться. На мой взгляд, это первая сознательная операция России", — подчеркнул он.

По его словам, одна из главных целей РФ — окончательно втянуть самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в российскую орбиту.

Вторая цель – это спровоцировать политический кризис в странах Европейского Союза и НАТО.

"Белорусские силовики прямо атакуют границу мигрантами. То есть организуют и направляют мигрантов на штурм границы. Это подтверждено спецслужбами НАТО, и в Польше об этом сообщают. Завозятся мигранты централизованно с российской помощью. Показывают, что они таранят НАТО и ЕС. Надеясь породить в Польше, а затем в самом Евросоюзе и НАТО политический кризис, связанный с дальнейшей политикой по поводу мигрантов", — добавил Арестович.

Мол, российское руководство исходит из позиции, что Россия слабее объединенных ЕС и НАТО, но сильнее любой страны отдельно. Поэтому третья цель — погрузить ЕС и НАТО в миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от темы российской агрессии и помощи Украине в ее преодолении.

"Я думаю, что это только начало. Кризис этот будет усиливаться. Судя по заявлению Лукашенко, что туда перебросили оружие и боеприпасы из Донбасса, они планируют довести дело до стрельбы, вероятнее всего. А в дальнейшем, когда НАТО и ЕС окунутся в управленческий кризис, перенести все усилия на Украину", — уточнил представитель украинской делегации в ТКГ.

"Но с военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина", — резюмировал он.

Напомним, ранее десятки нелегальных мигрантов штурмом взяли белорусско-польскую границу. Часть мигрантов была задержана и передана пограничникам.

Читайте также:

"У нас будет война другая": Лукашенко просит Путина, чтобы тот стянул в Беларусь ракетные установки "Искандер"

"Алгоритм действий будет адекватным" — Данилов о реакции Украины в случае штурма границы мигрантами

Атака мигрантов: как Украина готовится защищать границу от прорыва со стороны Беларуси

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку