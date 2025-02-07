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Главные новости ночи 7 февраля 2025: радикальные указы Трампа и поездка Зеленского в Мюнхен

Главные новости ночи 7 февраля 2025: радикальные указы Трампа и поездка Зеленского в Мюнхен

Президент США Дональд Трамп снова принял немало неожиданных приказов / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 февраля 2025 года:

  • Администрация Трампа оставит только 294 сотрудника USAID – Reuters Читать далее –>
  • Министерство юстиции США по приказу Трампа распускает оперативную группу по борьбе с российскими олигархами Читать далее –>
  • Трамп убежден, что прогресс в остановке войны в Украине Читать далее –>
  • Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции — AP Читать далее –>
  • Трамп ввел санкции против МКС: названа причина Читать далее –>

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