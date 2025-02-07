Главные новости ночи 7 февраля 2025: радикальные указы Трампа и поездка Зеленского в Мюнхен

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 февраля 2025 года:
- Администрация Трампа оставит только 294 сотрудника USAID – Reuters Читать далее –>
- Министерство юстиции США по приказу Трампа распускает оперативную группу по борьбе с российскими олигархами Читать далее –>
- Трамп убежден, что прогресс в остановке войны в Украине Читать далее –>
- Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции — AP Читать далее –>
- Трамп ввел санкции против МКС: названа причина Читать далее –>
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