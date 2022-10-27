Главные тезисы выступления Путина: что диктатор заявил о Западе и войне против Украины

Президент России Владимир Путин в своем выступлении 27 октября сыпал обвинениями в адрес Запада, придумал новые причины войны в Украине и совершил экскурс в выдуманную им самим историю.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления российского диктатора.

О Западе

Путин пожаловался на то, что якобы "Запад претендует на все ресурсы человечества", что Запад убежден в своей "безгрешности". По словам президента РФ, "отцы либерализма" теперь не хотят наслаждаться творчеством Достоевского и Чайковского.

Также читайте Путин признал себя диктатором

"Запад всегда играет на обострение: разжигание войны в Украине, обострение ситуации вокруг Тайваня, усиление энергетического кризиса и разрушение газопроводов", – поделился выдумками хозяин Кремля.

Он также обвинил Запад в том, что тот якобы пускает в ход "экономические бойкоты, санкции, цветные революции, перевороты".

В то же время, Путин заявил, что Россия никогда не считала себя врагом Америки.

Пожаловался президент РФ и на санкции Запада, которыми тот заморозил золотовалютные резервы агрессора. Так, он сказал, что Запад "цап-царап и забрал российские золотовалютные резервы".

Об Иране

В контексте критики в адрес Запада глава Кремля упомянул и об Иране. Путин сказал, что власти США совсем обнаглели, комментируя ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани.

Украина и война против нее

Российский диктатор заявил, что война против Украины "была неизбежной", но это произошло якобы "не по вине Москвы". Путин сказал, что РФ просто хотела "защитить" фейковые республики Донбасса.

"Ситуация для России становилась бы хуже, если бы она не начала "спецоперацию" в Украине", – заявил президент России.

Он заверил, что стране-агрессору якобы нет смысла применять ядерное оружие против Украины, и еще раз обвинил Киев в создании вымышленной пропагандой "грязной бомбы".

Он также прибег к экскурсу в историю и вспомнил о Майдане и о беглом украинском экс-президенте Викторе Януковиче. Так, события на Майдане 2014 года Путин традиционно назвал "бессмысленным госпереворотом" и сказал, что Янукович отказался тогда от власти.

Конечно, не забыл кремлевский диктатор повторить свой пропагандистский тезис о том, что россияне и украинцы – якобы один народ. Он также озвучил ряд вымышленных исторических "фактов".

"Честно говоря, единственным настоящим, серьезным гарантом украинской государственности могла быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", – нафантазировал президент РФ.

Отметим, что выступление Путина уже прокомментировали в Офисе президента Украины. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что речи президента РФ можно характеризовать всего двумя словами – "по Фрейду".

За геноцид и военные преступления против украинцев суд будет судить Россию, Беларусь и Иран - Павел Грод

Читайте также: