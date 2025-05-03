Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с журналистами. Во время общения речь шла о самом важном.

ТСН.ua собрал основные заявления главы государства.

О перемирии, которое предложил Путин

Зеленский назвал инициативу президента России Владимира Путина о перемирии на три дня театральной постановкой. Он отверг предложение Путина.

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По словам Зеленского, Путин своим перемирием с 7 по 9 мая, когда в Москве будет проходить парад, хочет создать атмосферу, что Россия не в изоляции.

Украина настаивает на перемирии на 30 дней согласно стратегии, предложенной США.

«Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней не о чем договориться», — сказал Зеленский.

О миротворцах в Украине

Зеленский заявил, что без прекращения огня миротворческий контингент не будет находиться в Украине. Однако «коалиция желающих» уже работает над прибытием военных из Европы.

«Просто направить свои войска, для того чтобы их втянули в военные действия, никто не будет. Или если не никто, то большинство. Есть горячие головы среди наших партнеров, они готовы. Мы очень поддерживаем это», — уточнил президент.

Соглашение о полезных ископаемых

Что касается заключенного соглашения с США, соглашение о совместной добыче полезных ископаемых на территории Украины Зеленский высказался, что команды сторон пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными. Он также уверен, что Верховная Рада ратифицирует документ.

«Соглашение о полезных ископаемых сегодня выгодно обеим сторонам. Я сказал (на переговорах с президентом США Дональдом Трампом — ред.), что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными и зафиксировать дату подписания», — сказал Зеленский.

По его словам, добытые в Украине ископаемые будут передаваться США без пошлины. С другой стороны, добавил президент, поскольку Украина не хочет быть страной сырья, то это дает нам возможность не продавать куда-то, а вкладывать здесь.

О встрече с Трампом в Ватикане

Во время встречи в Ватикане президент Зеленский говорил с президентом США Трампом о подписании соглашения о ископаемых, санкционных пакетах против России и системы ПВО.

«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора», — сказал он.

Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров на 9 мая в Москве

Владимир Зеленский сказал, что Украина не может обещать, что парад в России 9 мая не пройдет без провокаций. Ведь Россия может сделать что угодно, чтобы обвинить украинскую сторону.

«Они (Россия — ред.) обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы никакие не будем давать. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и т. д. А потом обвинять нас», — отметил он.

Отменить визы депутатам

Зеленский считает, что США должны отменить визы народным депутатам, которые не проголосуют за ратификацию соглашения по поводу полезных ископаемых.

«Сегодня они голосуют не только ради будущего, а ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно (для обороны — ред.) Есть люди, настроенные этого не делать. Например, я считаю, что США нужно просто отменить им визы. Они приезжают в США ежемесячно…» — отметил он.

Мониторинг прекращения огня

Президент отметил важность мониторинга прекращения огня. Владимир Зеленский заявил, что контроль за перемирием может вестись с помощью разведки и спутниковых данных Америка и Европы.

Самым сложным, по словам Зеленского, вопрос мониторинга на линии разграничения.