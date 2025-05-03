Стив Виткофф / © Getty Images

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Главным внешнеполитическим переговорщиком президента США оказался Стив Виткофф — совершенно некомпетентный человек, ничего не понимающий ни в специфике других стран, ни в дипломатии как таковой.

Об этом в комментарии CNN заявил бывший советник Трампа времен его первой администрации Джон Болтон.

Болтон прокомментировал дипломатическую активность Стива Виткоффа, которого первоначально назначили специальным дипломатическим посланником президента США на Ближнем Востоке, но в конце концов он стал основным переговорщиком от США и с Россией.

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«Виткофф сразу докладывает все Трампу, это его плюс. Он сделает то, что скажет Трамп. Но я думаю, что это катастрофа для Украины и России, потенциальная катастрофа для Ирана», — заявил он.

По словам Болтона, Виткофф «не знает ничего» ни об Украине, ни об России, ни даже об Иране, вести переговоры с которым он был назначен изначально. Также Болтон уверен, что Виткофф не разбирается в ядерном оружии, вопросах международного контроля над вооружениями и межгосударственной дипломатии в целом.

«Сложно представить себе еще менее квалифицированного человека. А он — спецпосланник Трампа», — подчеркнул Болтон.

Что известно о Стива Виткоффе

Стиф Виткофф является крупным нью-йоркским бизнесменом, занимающимся строительством. Он никогда не занимал важных государственных должностей и не имел опыта дипломатической работы.

Однако он давно лично знаком с Дональдом Трампом, они часто играли в гольф. Именно это знакомство и проложило ему путь во вторую администрацию Трампа.

Сначала Виткофф был назначен спецпосланником на Ближнем Востоке, где он должен заниматься урегулированием арабо-израильского конфликта и переговорами с Ираном по ядерному соглашению. Вскоре же Трамп поручил ему еще и переговорный трек с Россией, поскольку Кремль отказался говорить со спецпосланником Китом Келлогом, считая его слишком проукраинским.

Напомним, в Белом доме разочарованы переговорами Виткоффа с Путиным.