Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На переговорах президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которые состоятся 15 августа на Аляске, главным вопросом будут не территории Украины, которые останутся под оккупацией. На самом деле хозяин Кремля будет договариваться о снятии санкций с России.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко в эфире телеканала «Еспресо»

«На Аляске Трамп и Путин должны обсудить то, как и в каком формате должны сниматься санкции с РФ. Собственно от того, какой формат будет выбран, или не будет, будет зависеть результативность этих переговоров», — считает он.

Относительно территорий, которые останутся под оккупацией России, по мнению политолога, США уже имеют достаточно четкую позицию — граница сегодня представляет собой линию фронта.

«Собственно по линии боестолкновения и будет проходить будущая граница с тем, что оккупированные территории де-факто будут признаны российскими, однако, де-юре их никто признавать не будет. В этом вопросе США будут идти по аналогии стран Балтии, когда они были частью СССР. Эти страны в 1945 году были повторно включены в состав СССР, но США и Европа не признали, что эти страны де-юре являются частью СССР», — пояснил Денисенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.