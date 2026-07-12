Главный кандидат в премьеры: что известно о главе «Нефтегаза» Корецком

Сергей Корецкий может стать новым премьер-министром: биография / © Владимир Зеленский

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Кандидатуру Сергея Корецкого рассматривают на должность премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко, сообщают народные депутаты Украины Ольга Василевская-Смаглюк и Ярослав Железняк.

Что известно о Сергее Корецком и почему ему дают больше шансов возглавить правительство, выяснял ТСН. ua.

Сергей Корецкий — действующий глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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Сергей Корецкий: биография

Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 в Луцке Волынской области.

В 2001 и 2005 годах окончил Луцкий технический университет, где изучал Автомобили и автомобильное хозяйство и Экономику предприятия. Также окончил Ивано-Франковский национальный технический университет (специальность «Добыча нефти и газа»).

С 1997 по 2018 год Корецкий работал в группе компаний «Континиум» (Луцк), где прошел путь от работника аналитического отдела до генерального директора. В 2002 году он возглавил СП Западная Нефтяная Группа. С 2007 года был CEO управляющей компании группы «Континиум». С 2013 г. Корецкий стал генеральным директором WOG.

В 2018 году основал кофейный бренд Idealist.

В 2022-2025 годах был директором ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта», а с 28 апреля 2025 года — глава правления НАК «Нафтогаз Украины».

По информации Forbes.Украина, кандидатуру Корецкого на должность главы «Укрнафты» согласовывал Владимир Зеленский.

«Требование Зеленского к кандидату было: „нормальный человек с рынка, топменеджер, который не будет воровать“, — отмечали в издании.

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«Стратег, умеющий видеть на много шагов вперед, но при этом внимательный к деталям», — рассказывал о Корецком журналистам Forbes бывший маркетинговый директор WOG Виталий Ткаченко.

Почему именно Корецкий может стать премьером

Сегодня, 12 июля, президент Зеленский провел встречи с министрами и топ-чиновниками страны. Среди них был Сергей Корецкий.

Президент поблагодарил его «за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний — Укрнефти и Нафтогаза».

«Это сложнейшая сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. Как „Укрнафта“, так и „Нафтогаз“ вышли на определенные показатели национальных результатов. Сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в том числе по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, ударов по АЗС, другим объектам», — сказал глава государства.

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По данным «РБК-Украина», кандидатуру Корецкого уже давно рассматривали на должность главы Кабмина, но ранее он не соглашался возглавить правительство.

«Интерфакс-Украина» добавляет, что президент Зеленский действительно предложил Корецкому возможность возглавить правительство.

«Сергию удалось построить правильную и результативную стратегию, сформировать конструктивные отношения с западными партнерами. Благодаря этому он привлек достаточно средств и закупил достаточное количество газа для прохождения зимы», — отметил собеседник издания.

Напомним, что помимо Корецкого, по информации СМИ, на должность премьера якобы рассматриваются кандидатуры министра энергетики Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и городского главы Харькова Игоря Терехова.

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Напомним, сегодня, 12 июля, президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, кто может возглавить новое правительство вместо Свириденко. Также он сообщил о замене руководства ГБР, кандидатуре главы СБУ и изменениях в составе правительства.

Нардепка Василевская-Смаглюк подтвердила, что заседание фракции «Слуга народа», где будут обсуждаться кадровые вопросы, состоится во вторник.

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