Главный коммунист РФ заговорил о проигрыше России в войне: что он сказал о курсе Кремля

Кремль / © Associated Press

Реклама

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов после выборов в Госдуму выступил с критикой нынешнего курса российской власти и предупредил о последствиях затягивания войны.

Во время брифинга КПРФ по итогам голосования Зюганов призвал к "левоцентристскому повороту" и изменению экономической политики. В официальном сообщении партии он также говорил о необходимости нового курса, сдерживания цен и ускорения экономического развития.

Реклама

"Если курс не изменится и эта изнурительная война будет продолжаться и дальше - все проиграют", - заявил Зюганов.

Реклама

Он также подверг критике темпы развития российской экономики. По словам Зюганова, в то время как мировая экономика растет на 3–4% в год, Россия в течение длительного времени демонстрирует значительно более низкие темпы.

Отдельно лидер КПРФ обратил внимание на технологическое отставание страны, заявив, что Россия "за 20 лет даже собственного телефона не изготовила".

Зюганов также утверждает, что с начала полномасштабной войны количество российских олигархов возросло со 105 до 155, а их совокупное состояние составляет около 700 млрд долларов. Это оценки самого политика.

В то же время официальный материал КПРФ о брифинге представляет выступление Зюганова в гораздо более провластной тональности: там он говорит о "программе победы", "успехах на фронте" и необходимости мобилизации ресурсов страны.

Реклама

Ранее мы писали о том, чего ожидать украинцам после "выборов" в РФ и готовит ли Кремль масштабную мобилизацию россиян

Новости партнеров

Новости партнеров