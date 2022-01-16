Главный подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержан на Ямайке

Следователи считают, что экс-сенатор Гаити "сыграл важную роль в своем яростном желании убить президента" Моиза.

На Ямайке в пятницу, 14 января, арестовали бывшего гаитянского сенатора Джона Джоэла Джозефа, который является главным подозреваемым в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом со ссылкой на представителя полиции Ямайки Денниса Брукса сообщает Miami Herald.

Отмечается, что задержанный "сыграл важную роль в своем яростном желании убить президента". Его подозревают, в частности, в снабжении оружием и планировании встреч с наемниками.

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Пока неизвестно, был ли арест произведен по запросу американского ФБР, также расследующего преступление. Недавно США выдвинули бывшему колумбийскому военному офицеру Марио Антонио Паласиосу обвинение в причастности к заговору.

"Хотя на Гаити было совершено несколько арестов в связи с убийством, Паласиос стал первым подозреваемым, которому предъявлены обвинения", — указывает BBC.

Остальные задержанные также были бывшими военнослужащими Колумбии. Многие подозреваемые заявили, что их наняли для предоставления "услуг по охране" на Гаити, не сообщив о плане убийства президента.

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Как пишет издание, расследование убийства Моиза идет медленно и еще больше тормозится из-за ухода в отставку ключевых должностных лиц. К тому же, следователи информируют о запугивании и получении угроз убийством.

Напомним, что в июле полиция Гаити задержала 23 подозреваемых в убийстве президента, а также объявила в розыск Джона Джоэла Джозефа, бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", которой принадлежал Моиз.

В одной из обнародованных в YouTube видеозаписи Джозеф сравнил Моиза с коронавирусом, заявив, что при его президентстве люди умирают от голода и всплеска насилия.

Заметим, что Гаити переживает политический и социальный кризис, обострившийся с 7 июля прошлого года после убийства президента Жовенеля Моиза группой наемников.

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