Главный риск мирного соглашения для Украины: от чего предостерегла Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Топ-дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо, в то же время предостерегла рискованный, по ее мнению, шаг в направлении возможного соглашения. Об этом она сказала 15 декабря, прибывая на заседание глав МИД ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает Радио Свобода.



«Донбасс — это не конечная цель Путина. Если они получат Донбасс, то крепость рухнет, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. Если Украина уйдет (из Донбасса — ред.), другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это по истории, и мы должны извлекать ее уроки… Для устойчивого мира не должно быть никакого умиротворения агрессора», — подчеркнула Каллас.



Комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины, Верховная представительница ЕС по иностранным делам сказала, что «это не могут быть бумаги или обещания».

«Это должны быть реальные войска и возможности, чтобы Украина могла защитить себя… Как я уже говорила, за последние сто лет Россия напала, по меньшей мере, на девятнадцать стран, на некоторые даже по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию, поэтому РФ не требуются никакие гарантии безопасности. Гарантии безопасности нужны всем другим», — подчеркнула топ-дипломатка ЕС.



Чиновница назвала эту неделю «очень важной» в решении вопроса о финансировании Украины и подчеркнула, что на столе есть «несколько вариантов».



«Наиболее надежным вариантом является репарационная ссуда, и именно над этим мы работаем. Мы еще не добились цели, и это становится все сложнее, но мы работаем. У нас есть еще несколько дней», — отметила Каллас.

Напомним, ранее BILD писало о том, что переговоры по Украине резко активизировались. Сейчас они происходят наиболее интенсивно, чем раньше, начиная с февраля 2022-го. По данным собеседника, Дональд Трамп оказывает жесткое давление на Владимира Зеленского на фоне внутреннего политического ослабления президента Украины из-за коррупционного скандала.