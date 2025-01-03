Главный сержант предостерег от иллюзий по поводу роли Трампа в переговорах с РФ

Фирсов считает, что главной гарантией мира не может быть "добрая воля" Трампа – а усиление Украины до такой степени, чтобы враг просто не решился напасть снова.

Сейчас все рассматривают возможность окончания войны в Украине как политический процесс, особенно когда вскоре на пост должен вступить новоизбранный президент США Дональд Трамп. Однако неизвестно, будут ли у США серьезные рычаги влияния на Украину и Россию для решения этого вопроса.

Об этом украинский боевой медик, главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов написал в статье для Politico.

Принимая во внимание заявления Трампа перед выборами, можно сказать, что новая администрация Белого дома сделает окончание боевых действий в Украине одним из своих приоритетов. Однако неизвестно, будут ли Вашингтона для этого серьезные рычаги влияния на Киев и Москву. По мнению Фирсова, это риторический вопрос – иначе США уже бы это сделали.

Также читайте Мирное соглашение между Россией и Украиной и политика Трампа: FT опубликовало прогноз на 2025 год

Военный отметил опасность одностороннего прекращения войны.

"Однако прекращение войны не может быть односторонним. Это было бы поражение, а не мир. И в этом конкретном случае Москва, Пекин и Тегеран расценили бы поражение Украины как поражение всего Запада, НАТО и, прежде всего, США", – говорится в статье.

Автор убежден, что для Трампа было бы невыгодно начинать свое президентство с такого поражения, особенно после предоставленной Украине американской оборонной помощи на десятки миллиардов долларов.

Главный сержант указывает, что Украина и Европа могут потерять мощного союзника по борьбе с Россией, но даже прекращение финансирования со стороны США не будет означать фактического завершения войны.

"Скорее всего, это будет означать, что Украина заплатит еще большим количеством жертв и потеряет еще больше территории, тогда как Россия станет сильнее и продвинется ближе к границам НАТО", — отметил Фирсов.

По его словам, в этом случае именно ситуация на фронте будет определять уступчивость и готовность России к переговорам. Поэтому США и Европа должны быть заинтересованы в усилении ресурсов украинской армии, потому что в противном случае конструктивные переговоры превратятся в "площадку для выдвижения ультиматумов президентом России Владимиром Путиным". Военный акцентировал, что именно западное оружие и средства являются основой дальнейшей обороны Украины.

Фирсов пишет, что Путин рассчитывает на уменьшение поддержки Украины со стороны Запада и развал фронта. Боец считает, что есть только один вариант окончания этой войны: следует создать такие условия, чтобы враг не смог физически добиться успеха на украинской земле. Он подчеркнул, что этого можно добиться благодаря беспилотникам.

"Беспилотчики уже существенно изменили ход войны. Если все работает слаженно, а разведывательные дроны передают данные ударным группам, то беспилотные летательные аппараты (БпЛА) могут поражать все, что угодно. Благодаря высокой точности мы смогли отогнать тяжелую вражескую технику на 5-10 километров от линии столкновения – россияне настолько напуганы, что мы уже почти не видим колонн танков на поле боя, как это было год назад", – говорится в статье Фирсова.

Он сообщил, что на сегодняшний день главная проблема на фронте – вражеская пехота. Небольшие группы пехоты атакуют украинские позиции волнами или ночью, или в плохую погоду, когда БпЛА ничего не могут сделать. Поэтому экипажам дронов еще следует придумать, как противостоять врагу в таких условиях, но главный сержант уверен, что это только вопрос времени.

Фирсов подчеркнул, что если бы у Украины было в сотни раз больше беспилотников, то маневренная война стала бы на позиционной. Тогда фронт стабилизировался бы, а любые наступательные действия были бы невозможны. Благодаря этому обе стороны будут объективно заинтересованы в переговорах независимо от позиции Трампа и даже Путина.

В то же время, боец предостерег от опасности паузы в войне, которую РФ использует для подготовки к продолжению агрессии.

"Должен еще раз подчеркнуть: без паритета сил на фронте не может быть компромиссной дипломатии. Заморозка или перемирие – это не мир. И мы не должны тешить себя иллюзиями, что Путин остановится, не достигнув своих целей, если у него будут для этого ресурсы и возможности. Ведь если в войне будет пауза, Россия использует ее для накопления таких средств и продолжения агрессии. Таким образом, главной гарантией мира не может быть "добрая воля" Трампа – а усиление Украины до такой степени, чтобы враг просто не решился снова напасть", – резюмируется в публикации.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Трамп может быть решающим в этой войне".

Читайте также: