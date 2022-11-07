Главный советник Байдена в течение месяцев вел конфиденциальные разговоры с помощниками Путина — The Washington Post

Главный советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев вел конфиденциальные разговоры с главными помощниками президента России Владимира Путина.

Это было сделано для того, чтобы снизить риск более широкого конфликта вокруг Украины и предостеречь Москву от использования ядерного или другого оружия массового уничтожения США.

Об этом пишет The Washington Post.

Об этом заявили официальные лица союзников.

Чиновники заявили, что советник США по национальной безопасности Джейк Салливан общался с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике. Салливан также разговаривал со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым, добавили чиновники.

Целью общения была защита от риска эскалации и сохранение каналов связи открытыми, а не обсуждение урегулирования войны в Украине, — сообщили чиновники.

Отвечая на вопрос, участвовал ли Салливан в неразглашенных разговорах с Ушаковым или Патрушевым, спикер Совета национальной безопасности Адриен Уотсон сказала: «Люди утверждают много вещей» и отказалась от дальнейших комментариев. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

Белый дом публично не признал никаких звонков между Салливаном и каким-либо высокопоставленным российским чиновником с марта, когда он разговаривал с Патрушевым.

Негласные дискуссии прошли в тот момент, когда традиционные дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой сократились, а Путин и его помощники намекнули, что они могут прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Несмотря на поддержку Украины и карательные меры против России за вторжение, Белый дом заявил, что поддерживать определенный уровень контакта с Москвой обязательно для достижения определенных взаимных интересов национальной безопасности.

Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен в администрации тем, что настаивает на линии связи с Россией, хотя другие чиновники считают, что переговоры в нынешней дипломатической и военной среде не будут плодотворными.

Чиновники не назвали точных дат и количества звонков и не сказали, были ли они результативны.

Некоторые бывшие американские чиновники заявили, что Белому дому было полезно поддерживать контакты с Кремлем, поскольку американо-российские отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

"Я считаю, что всегда важно, особенно для стран, обладающих ядерным оружием, поддерживать открытые каналы связи, чтобы помочь понять, что думает каждая сторона, и таким образом избежать возможности случайной конфронтации или войны", — сказал Иво Даалдер. занимал должность представителя США, посла при НАТО во время администрации Обамы. «Советники по национальной безопасности являются ближайшим каналом в Овальный кабинет, не привлекая президента непосредственно к этому каналу связи», — добавил он.

Напомним, что ранее это издание писало о том, что США частно требуют от Украины продемонстрировать готовность к переговорам с РФ.

Читайте также:

Ловушки оккупантов для ВСУ, ядерная истерия Кремля и мощное предупреждение США | Александр Мусиенко