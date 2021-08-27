Главный участник переговоров о Brexit решил стать кандидатом в президенты Франции

Он считает, что дела во Франции идут плохо.

Экс-глава МИД Франции, бывший еврокомиссар и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье подтвердил, что выдвигает свою кандидатуру в президенты страны на выборах, которые состоятся весной 2022 года.

Об этом сообщает TF1.

"Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Меньше чем через 8 месяцев французы будут избирать своего нового президента", — заявил Барнье.

"Мир, который нас окружает, — это опасный мир. Мы это видим в этот самый момент в Кабуле. И это хрупкий и несправедливый мир. Это видно по климатическим изменениям и тем катастрофам, которые они влекут в нашей стране", — продолжил Барнье.

Он решительно настроен выдвинуть себя в "президенты Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию".

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Барнье будет представлять правоцентристскую партию "Республиканцы".

Как известно, Великобритания в 2020 году за час до Нового года официально вышла из состава Евросоюза после 47 лет членства. Такой шаг уже давно окрестили "разводом", однако дальнейшие отношения между ними все чаще называют дружественными. Премьер страны Борис Джонсон заявил, что теперь Британия имеет "свободу в наших руках" и возможность делать вещи "по-другому и лучше", теперь долгий процесс Brexit закончился.

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