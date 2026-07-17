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Главой "Нафтогаза" вместо Корецкого стал Сергей Федоренко
«Нафтогаз» получил нового руководителя вместо Корецкого, ставшего премьером.
Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко будет исполнять обязанности главы компании.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с новым премьером Сергеем Корецким.
«Независимый наблюдательный совет „Нафтогаза“ слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко — профессионального человека: он прошел путь трансформации „Укрнафты“ вместе с Сергеем Корецким. Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому „Укрнефть“ стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний», — отметил он.
Кто такой Сергей Федоренко
Сергей Федоренко имеет более 10 лет опыта в нефтегазовой отрасли. До работы коммерческим директором «Нафтогаза» занимал аналогичную должность в «Укрнафте» — отвечал за покупку и продажу нефтепродуктов, логистику, трейдинг газа и электроэнергии и управление сетью АЗС.
До этого директор по коммерческим вопросам «Укргаздобыча» (2015–2023) и руководитель «Нафтогаз Oil Trading» (2019–2022).
В 2022-2023 годах служил добровольцем в ВСУ.