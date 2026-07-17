Главой "Нафтогаза" вместо Корецкого стал Сергей Федоренко

Сергей Федоренко / © Нафтогаз Украины

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Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко будет исполнять обязанности главы компании.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с новым премьером Сергеем Корецким.

«Независимый наблюдательный совет „Нафтогаза“ слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко — профессионального человека: он прошел путь трансформации „Укрнафты“ вместе с Сергеем Корецким. Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому „Укрнефть“ стала одной из наиболее прибыльных государственных компаний», — отметил он.

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Кто такой Сергей Федоренко

Сергей Федоренко имеет более 10 лет опыта в нефтегазовой отрасли. До работы коммерческим директором «Нафтогаза» занимал аналогичную должность в «Укрнафте» — отвечал за покупку и продажу нефтепродуктов, логистику, трейдинг газа и электроэнергии и управление сетью АЗС.

До этого директор по коммерческим вопросам «Укргаздобыча» (2015–2023) и руководитель «Нафтогаз Oil Trading» (2019–2022).

В 2022-2023 годах служил добровольцем в ВСУ.

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