Главой Вышгородской РГА стал чиновник, имеющий 13 млн долл. наличными

Жена Сенчука, согласно декларации, имеет три часа марки Chopard, оцененные в общей сложности более 800 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины по представлению главы Киевской ОГА Василия Володина назначил главой Вышгородской районной государственной администрации Василия Сенчука.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Сенчук известен тем, что с 2001 по 2016 годы работал директором Бюро технической инвентаризации Киева.

В своей декларации за 2020 год, которую Сенчук подал накануне, он среди прочего задекларировал лежащие в сейфе 13 миллионов долларов США, принадлежащие его жене Светлане Позняковой. Кроме этого, по собственному имени он задекларировал 300 тыс. долларов наличных денег. Также у Сенчука с супругой хранится более 47 тыс. долларов на банковских счетах.

Вместе с супругой новоназначенный глава Вышгородской РГА владеет тремя квартирами общей площадью почти 600 кв. м. и домом площадью 1200 кв. м. Супруги имеют земельные участки общей площадью более 22 тыс. кв. м., автомобили Porsche Cayenne (2008 года выпуска) и NISSAN NOTE (2011 г.). Жена Сенчука, согласно декларации, имеет три часа марки Chopard, оцененные в общей сложности более 800 тыс. грн.

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