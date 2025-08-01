Главу Черновицкого облсовета возмутила награда известной буковинской волонтере

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В социальных сетях появилась запись , где глава Черновицкого областного совета Алексей Бойко пренебрежительно комментирует награду от Президента Украины известному врачу и волонтеру Ольге Кобевко.

«Что она такого сделала, чтобы ей давать медальку…. грамоту Президента? Это так не делается! — заявил чиновник.

Ольга Кобевко - известная медикиня и волонтер, депутат Черновицкого областного совета, которая с 2014 года активно занимается волонтерством, помогая фронту и госпиталям. В октябре 2024 года она мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины. С тех пор спасает жизнь военнослужащих в Харьковской области. За многолетнюю помощь Вооруженным силам Президент Украины наградил Ольгу Кобевко медалью "За оборону Украины".

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Кобевко не комментирует слова председателя облсовета, потому что только приехала на несколько дней в отпуск к родным, которых не видела 10 месяцев, о чем сообщила на своей странице в Фейсбук .

До сих пор публично не прокомментировал свои заявления и сам Бойко.

В то же время, на инцидент отреагировал народный депутат Украины Сергей Рудык. В своем сообщении в сети Фейсбук он обратился к депутатам Черновицкого областного совета: «Есть вопрос только к депутатам областного совета. Это ваш руководитель, вы голосовали за него и вы с ним работаете. Должны определиться – вы люди или овцы. Если нет, задайте вопрос об его отставке на ближайшей сессии. Выбор за вами».

Напомним, в 2025 году не состоялось ни одной сессии Черновицкого областного совета, несмотря на две попытки Алексея Бойко его созвать. Причина – отсутствие кворума, ведь 3 фракции областного совета («Батькивщина», «Слуга Народа», «Народный контроль») требуют отставки председателя областного совета из-за систематического нарушения им регламента, пренебрежительного отношения к депутатам, создания коалиции с пророссийской партией ОПЗЖ и пристрастного отношения к руководителям коммунальных учреждений, которые являются депутатами не от его партии (Аграрной партии).

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