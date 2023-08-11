Главу ЦИК вызывают в комитет Рады для объяснений относительно члена комиссии Буглака, живущего в США

Буглак уехал из Украины в США за 12 дней до полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался.

Председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко вызывают на заседание комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства для объяснений относительно члена ЦИК Юрия Буглака.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Facebook. Этот вопрос возглавляемый ею комитет планирует рассмотреть на ближайшем заседании.

Ранее фракция "Европейская солидарность" сообщила, что инициирует постановление Верховной Рады по освобождению от должности члена ЦИК Юрия Буглака.

Напомним, Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения России и с тех пор не возвращался, живя с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами.

В течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов".

С весны 2023 член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

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