Главу Офиса президента назначили на еще одну руководящую должность: чем будет заниматься Ермак

Главу Офиса президента назначили на еще одну руководящую должность: чем будет заниматься Ермак

Ермак будет возглавлять президиум Конгресса местных и региональных властей.

Руководитель Офиса президента Андрея Ермака стал главой президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте. Голосование состоялось на заседании президиума Конгресса и Национального совета реформ в четверг, 29 июля.

Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента.

Участники заседания единодушно поддержали кандидатуру главы Офиса президента. В свою очередь, Ермак поблагодарил за доверие и выразил надежду, что выполнит все задания, и Конгресс достигнет тех целей, которые были определены с начала его работы.

По его словам, Конгресс должен стать органом, "который сбалансирует потребности государства и каждого отдельного общества", и он будет решать вопросы, которые не могут решить громады. Ермак добавил, что члены президиума Конгресса местных и региональных властей будут проводить заседания ежемесячно.

"Ежемесячно высшие должностные лица Украины и члены Конгресса будут рассматривать предложения обеих палат и генерировать решения путем законодательных инициатив в рамках полномочий Кабинета министров Украины. Этот механизм очень простой и очень эффективный", — заявил Андрей Ермак.

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К слову, Конгресс местных и региональных властей создали вместо Совета развития громад и территорий. Он является консультативно-совещательным органом при президенте.

Напомним, ранее заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Конгресс — это площадка, где руководители областей и органов местного самоуправления сразу направления могут проговаривать пути решения проблем с министрами, руководством Офиса президента Украины, своими коллегами из других регионов.

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