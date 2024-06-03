Главу Закарпатской ОВА назначат на должность в ОП – нардеп о кадровых перестановках в правительстве

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита станет заместителем главы Офиса президента вместо Алексея Кулебы.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Как рассказал Железняк, 4-6 июня "должны назначить министров инфраструктуры и региональной политики". Он отметил, что Алексей Кулеба уйдет с должности заместителя ОП, чтобы стать министром.

"Вместо него должность заместителя ОП займет один из руководителей областей. Даже сказал бы максимально западной области", – написал нардеп.

Нардеп уточнил, что речь идет о главе Закарпатской ОВА. Кроме того, Железняк добавил, что главу Львовской ОВА Максима Козицкого также планируют назначить на новую должность.

"Козицкого тоже куда-то хотят, но пока не на зама ОП. Вечером узнаем официально после совещания слуг с Офисом", — написал Ярослав Железняк.

Кандидатом на второе министерство является глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Виктор Микита 10 декабря 2021 года был назначен председателем Закарпатской ОГА. 24 февраля 2023 года он стал начальником Закарпатской ОВА в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского об образовании военных администраций.

Напомним, Зеленский примет участие в саммите G7.

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