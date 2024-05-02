"Главы государств со всех континентов": Зеленский рассказал детали о саммите мира

На первом саммите мира речь пойдет о реальных действиях по защите правил Устава ООН, защищающих все страны от нападения и насилия.

Инициированный Украиной Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Сети 2 мая.

Зеленский указал, что согласно договоренностям с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, первый саммит мира состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, близ города Люцерн в Швейцарии. К участию приглашены и ожидаются лидеры государств и правительств со всех континентов.

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"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам", – говорится в заявлении украинского президента.

Он также выразил уверенность, что "каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны и о истинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире".

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"Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Следовательно, наша общая глобальная обязанность – защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом речь пойдет на первом Саммите мира в Швейцарии", – резюмировал Зеленский.

Напомним, как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Россия не приглашена на саммит мира, ведь садиться за ней стол переговоров нет смысла. От РФ невозможно будет добиться добросовестных действий.

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