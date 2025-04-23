Планируемая многосторонняя встреча глав МИД в Лондоне не состоится, как ожидалось

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Планируемая встреча министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне была отложена.

Об этом сообщает Sky News.

Сначала от участия отказался госсекретарь США Марко Рубио, а затем главы МИД Британии, Франции и Германии.

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Как отмечает издание, теперь мероприятие будет проведено в формате технических переговоров между чиновниками.

От Украины на встречу отправился исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига. Он проведет отдельную встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

По предварительным планам, встреча должна стать важным шагом в направлении дипломатического урегулирования войны в Украине. Впрочем, как отмечают западные СМИ, после отмены визита Рубио и выхода из формата министров других стран «следующие шаги по прекращению огня кажутся гораздо менее вероятными».

Рубио объяснил свое решение тем, что назначает специального посланника вместо личного участия, но добавил, что его команда «ожидает продуктивных технических обсуждений с украинскими и британскими коллегами» и пообещал перенести свой визит на ближайшие месяцы.

Напомним, по информации CNN, госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне 23 апреля по поводу войны в Украине, поскольку Киев дал понять, что отвергнет ключевой пункт предложения американской администрации по прекращению войны.