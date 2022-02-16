Главы МИД G7 на этой неделе встретятся в Мюнхене обсудить ситуацию на границе Украины — Reuters

Мюнхенская конференция безопасности состоится 18-20 февраля.
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германия, Великобритания, США, Канада, Франция, Италия и Япония) на этой неделе встретятся в Мюнхене по поводу ситуации на границе Украины и угрозы нападения РФ.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря МИД Германии.
Встреча состоится в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Председательствовать на встрече будет глава МИД Германии Анналена Бербок.
Напомним, Мюнхенская конференция безопасности состоится 18-20 февраля. Официальные представители Российской Федерации не будут участниками Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Ранее от участия в Мюнхенской конференции безопасности в любом формате отказался президент страны-агрессорки Владимир Путин. Он не согласился ни приехать лично, ни подключиться к конференции онлайн.
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