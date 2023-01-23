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Главы МИД стран ЕС соберутся на встречу: что будут обсуждать

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Главы МИД стран ЕС соберутся на встречу: что будут обсуждать

Фото: Getty Images

Основными темами Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе станут события в Украине, положение в зоне Сахеля и прибрежных странах Западной Африки, европейские министры также встретятся с главой правительства Палестины. 

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". 

По разделу актуальных международных событий главы МИД стран ЕС обсудят Армению, Афганистан, Венесуэлу, Иран, Черногорию и Эфиопию.

Одной из задач Совета ЕС будет согласование очередного пакета военной помощи Евросоюза Украине.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель – ред.) попытается достичь согласия по новым предложениям о военной поддержке Украины средствами седьмого пакета помощи украинским вооруженным силам за счет Европейского фонда мира", - сказал собеседник представителям СМИ.

Речь идет об одобрении пакета в 500 млн евро.

Кроме того, будут рассмотрены дополнительные 45 млн евро для подготовки украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС.

Источник сообщил, что министры обсудят поддержку Киева Евросоюзом и взаимодействие с международным сообществом по управлению последствиями конфликта.

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Дата публикации
Просмотры
1520
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