Главы Минобороны РФ и Беларуси провели встречу: о чем говорили

Сегодня в Минск с неанонсированным визитом прилетел глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В понедельник, 19 декабря, в Минске проходит встреча главы России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. В Минск с неанонсированным визитом также прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

По сообщению Минобороны РБ, Сергей Шойгу и Виктор Хренин уже обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепление обороноспособности двух государств.

Встреча Путина и Лукашенко 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин приехал в Беларусь на переговоры с Александром Лукашенко.

По словам заместителя председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко, Путин хочет подчеркнуть, насколько для него важно участие Беларуси в войне против Украины. Именно поэтому диктатор лично прибудет в Минск. До этого именно Лукашенко летал в Москву или Санкт-Петербург.

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