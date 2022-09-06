"Глобальная Британия": как Лондон будет сотрудничать с Польшей и Украиной после прихода Трасс

Официальный Лондон стремится вернуть Британию на глобальную политическую арену, и Украина может помочь в этом.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал 5 сентября в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

По его словам, два года назад Лондон принял такую концепцию, которую назвали "Глобальная Британия" – возвращение Британии на глобальную арену.

"Закончился выход из ЕС – достаточно непростой, не все до сих пор решено. Но Британия ищет варианты, каким образом может восстановить свою глобальность. Украина и Польша – это типичный пример, когда Британия чувствует свою возможность и вес. Британцы отдают себе отчет в том, что США – куда более мощная страна в военном и экономическом плане, они сами ждали три года, пока Соединенные Штаты вступят в войну на стороне Британии во время Второй мировой, и нам постоянно об этом напоминают., вы должны продержаться и мы, как Британия, вам поможем", – говорит дипломат.

Пристайко добавил, что такие союзы, как с Польшей или Объединенные экспедиционные силы (созданы в 2015 году Великобританией и состоят из девяти ее североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия) – Ред.) – это те механизмы, которые сейчас изучает Украина и пытается найти там свое место.

Ранее посол Украины в Британии Пристайко рассказал, чего ожидать с новым премьером.

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