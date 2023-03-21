"Глобальный результат": Зеленский – об итогах визита премьера Японии в Украину

Президент Владимир Зеленский подвел итоги важной встречи с прибывшим в нашу страну с визитом премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером, 21 марта.

Зеленский подчеркнул, что Кишида начал свой визит в Украину с посещения Бучи. Также он побывал у Стены памяти в Киеве, возле Михайловского собора, почтил память наших воинов, погибших за Украину.

"И это очень важно, когда глобальные лидеры проявляют храбрость, посещая Украину, несмотря на все риски, и проявляют уважение – уважение к нашим людям, которые воюют не только за свое государство, за украинскую независимость, но и за то, чтобы в мире все же сохранились и действовали цивилизованные правила, цивилизованная жизнь", – отметил глава государства.

Переговоры с премьером Кишидой президент назвал "достаточно продуктивными". Он напомнил, что этот визит проходит во время, когда Япония председательствует в "Большой семерке".

"С учетом прочности Японии, лидерства этого государства в Азии в защите мира и международного порядка, основанного на правилах, а также ответственности Японии как председательствующей в "Группе семи" наши сегодняшние переговоры действительно могут дать глобальный результат", — надеется Зеленский.

Также стороны обсудили безопасные, политические, санкционные, экономические и гуманитарные вопросы. Есть готовность Японии принять участие в восстановлении Украины и быть лидером в этих экономических и инфраструктурных процессах.

"Но сегодня я услышал также вполне конкретную готовность Японии работать вместе с нами, чтобы еще активнее мобилизовать мир для международного порядка, для защиты от агрессии, для защиты от российского террора", — подытожил Зеленский.