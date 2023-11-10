Глобальный саммит мира для Украины может быть перенесен: СМИ объяснили, что помешало

Война на Ближнем Востоке уже сказалась на позиции некоторых стран региона по отношению к Украине.

Конфликт на Ближнем Востоке нанесет удар по стремлению Украины расширить свою поддержку, а также отвлечет от войны.

Об этом пишет издание Independent.

Глобальный саммит мира в Украине, скорее всего, состоится в следующем году на фоне беспокойства по поводу дипломатического сплочения за прекращение войны в Европе с одновременной войной, бушующей в Газе.

Украина может провести Глобальный саммит мира в феврале 2024, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, Украина организует четвертую встречу советников по национальной безопасности в конце ноября или начале декабря.

Он добавил, что саммит обязательно состоится, поскольку станет как символическим началом практической реализации украинской формулы мира, так и подытожит все результаты, которые уже достигнуты на этом пути.

Издание напоминает, что Киев стремится создать глобальную коалицию, чтобы объединиться и одобрить "формулу мира" в регионе из 10 пунктов, разработанную президентом Владимиром Зеленским.

Согласно этому плану, Зеленский призывает к восстановлению территориальной целостности Украины, полному выводу российских войск, защите продовольствия и энергоносителей, ядерной безопасности и освобождению всех военнопленных. Киев тщательно рассматривает факторы, влияющие на мирный план, добавив, что даже если конфликт на Ближнем Востоке влияет на приоритеты повестки дня некоторых стран региона, в переговорах на Мальте в прошлом месяце принимали участие представители Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара.

"Нам не нужен саммит ради самого саммита. Мы говорим о максимально широком привлечении лидеров глобального юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", — сказал он.

Напомним, в декабре 2022 года Владимир Зеленский выступил с инициативой созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда страны-союзники и сторонники украинской "формулы мира" могут реализовать 10 ее пунктов. Россия отвергла украинскую "формулу мира", заявив, что ее невозможно реализовать.

В конце октября на Мальте состоялась встреча советников по безопасности по реализации "формулы мира". Пока точной даты и места проведения глобального саммита нет.

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