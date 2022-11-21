"Глубина жопы, в которую Путин засунул Россию, невозвратна": Невзоров о вреде, нанесенном диктатором РФ

В том виде, в котором Россия существовала в течение 400 лет, ее больше быть не может, говорит Невзоров.

Президент РФ Владимир Путин, напав на Украину, нанес России такой вред, что восстановлению она не подлежит.

Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, российский публицист и блогер Александр Невзоров в интервью изданию "Гордон".

"Он абсолютно слеп был, начиная войну с Украиной. Ему несколько идиотов нашептали про то, что вы уже готовите галушки и собираетесь встречать путинских солдат и будете в полном восторге. Он поверил. Он ничего не знает, он не способен планировать и проектировать. Это удивительное свойство, но мы видим на каждом шагу доказательства именно этого свойства. Он впутал Россию в ситуацию, в которую самые чудовищные, самые патологичные из правителей никогда ее не засовывали. Потому что глубина жопы, в которую Путин засунул Россию, невозвратна. В том виде, в каком она существовала в течение 400 лет, ее больше быть не может. И вариантов нет", – сказал он.

По мнению Невзорова, причиненный Путиным российскому государству вред не подлежит восстановлению.

"Когда мы видим патриотов, когда мы видим военнослужащих, солдат, мобиков, задурманенное население, когда мы понимаем, что сейчас директора школ пишут на 10-летних девочек доносы в полицию за то, что те отказываются выслушивать так называемые "разговоры о важном", когда мы видим дребезжащий, с по-заячьему сложенными лапками следственный комитет, который радостно слушает хряст черепа, мозжимого кувалдой, который с удовольствием наблюдает этот самосуд и не собирается возбуждать никакого дела, мы понимаем, что повреждения государству причинены столь существенные, что оно восстановлению не подлежит", – резюмировал он.

Потери РФ в войне против Украины

Российская армия с начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины потеряла более 8 тысяч единиц разной военной техники.

По состоянию на 21 ноября общие боевые потери среди личного состава российских войск составляют около 84 600 человек. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 390 оккупантов.

В то же время Украина настаивает на многомиллиардных репарациях от РФ, нанесенных вторжением. 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении, которое должна выплатить РФ. В Кремле такое решение Генассамблеи ООН уже назвали "ограблением" и разразились новой порцией угроз в адрес Украины и Запада.

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