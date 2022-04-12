Глубоко озабочены: в Пентагоне пока не подтверждают информацию об использовании химоружия в Мариуполе

Глубоко озабочены: в Пентагоне пока не подтверждают информацию об использовании химоружия в Мариуполе

США будут внимательно следить за ситуацией.

Пентагон пока не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, но чиновники остаются озабочены потенциальным использованием Россией средств борьбы с массовыми беспорядками, — информирует CNN.

По словам Кирби, Пентагон знает об этих сообщениях и будет внимательно следить за ситуацией.

"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и показывают опасения, которые мы имели по поводу потенциала России использовать в Украине различные средства борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", — сказал Кирби.

Также читайте Привлечем Путина к ответственности: Великобритания срочно выясняет подробности применения РФ химоружия в Мариуполе

Российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".

Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.

По его словам, в результате применения химического оружия пострадали три бойца "Азова". Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Читайте также:

Химическая угроза в Рубежном и ракетные системы в Одессе – главные события ночи (на жестовом языке)