Глубоко озабочены: в Пентагоне пока не подтверждают информацию об использовании химоружия в Мариуполе

США будут внимательно следить за ситуацией.
Пентагон пока не может подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, но чиновники остаются озабочены потенциальным использованием Россией средств борьбы с массовыми беспорядками, — информирует CNN.
По словам Кирби, Пентагон знает об этих сообщениях и будет внимательно следить за ситуацией.
"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и показывают опасения, которые мы имели по поводу потенциала России использовать в Украине различные средства борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", — сказал Кирби.
Российские оккупанты нанесли химический удар по Мариуполю, а именно по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские защитники полка "Азов".
Об этом рассказал основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.
По его словам, в результате применения химического оружия пострадали три бойца "Азова". Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
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