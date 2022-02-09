"Глубоко разобрался в нюансах": Кулеба рассказал, что его поразило в президенте Макроне

"Глубоко разобрался в нюансах": Кулеба рассказал, что его поразило в президенте Макроне

Макрон ничего не навязывал на встрече с Зеленским, уверил Кулеба.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который 8 февраля встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, очень осведомлен в проблематике Донбасса.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Макрон ничего не навязывал на встрече с Зеленским.

"Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался. Относительно высказывания о критичности ближайших дней, он как опытный политик имеет свои ощущения ситуации после разговора с Путиным и Зеленским, но сейчас не нужно категорически привязываться к конкретным календарным вещам, нужно планово работать". Разговор вчера был между президентами очень конкретный, но уверяю вас, что никаких измен не произошло и не могло состояться", — рассказал глава Минздрава.

Он говорит, что его поразила осведомленность Макрона в проблематике Донбасса.

"Что меня лично поразило в президенте Макроне — насколько он за последнее время глубоко разобрался во всех нюансах ТКГ и того, что нужно сделать, чтобы разблокировать работу в ней. Это свидетельство того, что он глубоко ознакомился с этой проблематикой и искренне пытается найти решение ", – сказал Кулеба.

Напомним, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главные тезисы выступлений Зеленского и Макрона перед журналистами читайте здесь.

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