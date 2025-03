Гнев Трампа на Путина: в WSJ проанализировали изменение позиции президента США

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми экономическими санкциями и заявил, что разгневан последними заявлениями президента Владимира Путина. Таким образом, риторика американского лидера накалилась на фоне отсутствия существенного прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Новые угрозы в адрес России знаменуют изменение в позиции Трампа, ранее выражавшего похвалу Путину. Президент США заявил, что его администрация донесла до России его недовольство и что американский лидер планирует поговорить с российским диктатором позже на этой неделе.

Реклама

Критика со стороны Трампа прозвучала после раундов переговоров с представителями России, которые Белый дом назвал успешными, хотя они принесли незначительные результаты. Авторы статьи указывают, что Украина и РФ якобы согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре обеих стран, однако атаки продолжаются, хотя и менее интенсивно.

Администрация президента США также пыталась достичь соглашения о прекращении огня в Черном море, но Москва выдвинула ряд дополнительных требований, в том числе снятие санкций. Официальные заявления Вашингтона и Москвы после переговоров значительно отличались. Поэтому некоторые бывшие американские дипломаты усомнились, присутствовали ли они вообще на тех же встречах.

Новые экономические рычаги влияния на Россию

Издание напомнило, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину администрация тогдашнего президента США Джо Байдена ввела жесткие санкции против России. В то же время у Байдена решили не блокировать экспорт российской нефти, опасаясь резкого роста мировых цен.

В свою очередь Трамп пригрозил санкциями против России сразу после инаугурации в январе. Правда, признаков реального введения ограничений пока немного.

Как рассказал президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Говард, в окружении Трампа все большее влияние оказывают советники, занимающие жесткую позицию в отношении России. Это связано с тем, что Москва тормозит переговоры.

Говард также указал на личное растущее раздражение президента США относительно Кремля. Аналитик обратил внимание на сообщение Трампа в Truth Social 29 марта. В этом сообщении республиканец упомянул о «российской агрессии» наряду с китайским экспансионизмом в качестве оправдания стратегического интереса США к Гренландии. По словам эксперта, это была нетипичная критика в адрес Кремля.

Вторичные санкции: что может ожидать Россию?

В своем заявлении 30 марта Трамп не уточнил, как именно будут работать предложенные вторичные тарифы на российскую нефть. Однако заявление американского лидера прозвучало после того, как в марте он уже объявил об аналогичных мерах против покупателей венесуэльской нефти и газа.

Эти тарифы — в размере 25% — дополнят действующие таможенные пошлины, в частности тариф в 20%, который Трамп ввел по отношению к Китаю в этом году. Это означает, что общий тариф на китайские товары вырастет до 45%.

Подобные ограничения в отношении России могли бы оказать еще большее влияние на глобальные рынки, поскольку Москва является одним из ведущих мировых производителей нефти.

Российская энергетическая отрасль является основой экономики страны, поэтому ее целенаправленная блокировка нанесет более сильный удар, чем большинство санкций, введенных Западом до этого времени. Доходы от нефти и газа за последние годы составляли более трети федерального бюджета России.

«Российский энергетический сектор находится под относительно слабыми санкциями, поэтому Москва продолжает зарабатывать на экспорте. Если Трамп действительно хочет нажать на Россию, то самым эффективным способом будет именно удар по нефтяному сектору», — отметил экс-чиновник Госдепартамента США и автор книги Chokepoints: American Power in The Age of Economic Warfare Эдвард Фишман.

В то же время такой шаг может не только ударить по российской экономике, но и поднять цены на топливо в США и дестабилизировать нефтезависимые экономики Ближнего Востока и Африки.

Некоторые признаки переизбытка нефти на мировом рынке могут дать американской администрации пространство для маневра. Стоимость мирового эталона Brent crude в последние недели держится на уровне около 70 дол. за баррель, что ниже чем 80 дол. в начале года.

Издание отмечает, что введение вторичных санкций — это новый подход в быстро расширяющемся арсенале глобальной экономической войны. Он объединяет любимый инструмент Трампа — тарифы — с элементами вторичных санкций, влияющих на третьи страны и компании, ведущие дела с подсанкционными государствами.

Однако, отметил Фишман, чтобы этот механизм работал, покупатели российской нефти, такие как Индия и Китай должны считать угрозу реалистичной.

«У них должна быть мотивация к сотрудничеству», — отметил он.

Напомним, накануне Трамп сказал, что злой на Путина из-за заявлений о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. И если по вине РФ не будет заключено соглашение о прекращении огня в Украине, президент США заявил о готовности наложить «вторичные тарифы» на всю российскую нефть.