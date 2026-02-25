ГНС предостерегает: принятие законопроекта №14110-д приведет к сокращению акцизных поступлений

Реклама

Об этом говорится в официальном письме от Государственной налоговой службы Украины, рассмотревшей предложения Украинской ассоциации производителей табачных изделий по доработке документа.

В налоговой указали финансовые потери в случае принятия законопроекта в нынешней редакции.

«Применение ограничения содержания никотина на уровне 1 мг/порцию… создает риск снижения поступлений акцизного налога из-за запрета обращения продуктов с содержанием никотина выше 1 мг/порция (присутствующих на рынке Украины)» , — говорится в ответе ГНС .

Риск потери миллиардов

Фактически речь идет о вытеснении из легального обращения продукции, которая сегодня платит акцизный налог. По предварительным оценкам потенциальные поступления от этого сегмента в 2026 году могут составить до 2 млрд грн.

Учитывая эти риски, ГНС призывает исключить из законопроекта положения об ограничении содержания никотина на уровне 1 мг в порцию.

"ГНС [...] предложила исключить указанное ограничение из Законопроекта", - говорится в письме ГНС.

Позиция бизнес-сообщества

Глава Украинской ассоциации производителей табачных изделий Наталья Фесюн считает, что позиция ГНС должна стать серьезным аргументом для пересмотра документа.

"Налоговая служба четко зафиксировала то, о чем мы предупреждали: ограничение 1 мг означает не регулирование, а фактический запрет легального сегмента рынка" , - отмечает Фесюн.

По ее словам, в условиях войны государство не может позволить себе эксперименты по акцизным поступлениям.

« Ограничение содержания никотина на уровне 1 мг не имеет научной или регуляторной основы, а только лишает легальных игроков возможности работать и платить налоги. Это означает тенизацию рынка и прямой удар по доходам государства – особенно в условиях, когда бюджет нуждается в стабильных поступлениях », – подчеркнула глава ассоциации.

Что ждать дальше?

Уже на этой неделе Верховная Рада будет рассматривать законопроект №14110-д. Однако после официальной позиции ГНС дискуссия вокруг документа приобретает новое измерение — речь идет уже не только о регулировании рынка, но и о потенциальных потерях бюджета.

«Важно, чтобы законодатели услышали и бизнес, и фискальных экспертов. Мы убеждены, что путь в будущее — это регулирование с умом и прогнозируемыми правилами, дающими контроль, а не потери. Если же государство собственными решениями выталкивает налогоплательщиков в тень, это уже не о здравоохранении – это просчет экономической политики », – резюмировала Наталья Фесюн.