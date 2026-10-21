Год УПА на Львовщине не на шутку разозлил Варшаву: в Польше разразились резкими заявлениями и требованиями

Флаги Польши и Украины. / © УНИАН

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Львовский областной совет провозгласил 2027 год Годом Украинской повстанческой армии и ее главного командира Романа Шухевича. Такое решение вызвало резкую критику в Польше.

Что известно об инициативе Львова и как это восприняли в соседней Польше — читайте в материале ТСН.ua.

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Во время заседания 20 октября Львовский облсовет принял соответствующие решения. Отметим, Год Романа Шухевича объявили по случаю 120-летия со дня его рождения, а инициативу по УПА приурочили к 85-летию со дня ее создания.

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В то же время в Польше, где только начал утихать скандал, вызванный указом Владимира Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций «Північ» наименования «имени Героев УПА», снова разразились негодованием. Решение, принятое во Львове, называют «неразумным», «неприемлемым» и противоречащим «добрососедскому характеру отношений».

Премьер Дональд Туск заявил, что приложил значительные усилия для возобновления отношений между Польшей и Украиной после кризиса, вызванного указом Зеленского. Он подчеркнул, что немало усилий для этого приложил и сам украинский лидер. В то же время, отметил премьер, «такие действия приводят к тому, что вся эта работа выпадает насмарку».

Пока реакции официального Киева ни на решение Львовского облсовета относительно УПА, ни на заявления польских политиков нет.

Туск: «Самоубийственная тактика»

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Варшаве «непонятны» действия Львова, потому что, мол, это «самоубийственная тактика», которая «вредит Украине» и отношениям между двумя странами.

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«Нас это раздражает. Мы не понимаем такого решения. В первую очередь, оно противоречит интересам самой Украины. Я уже обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Хотя он не несет ответственности за это решение, я предупреждал его, что подобные жесты значительно усложняют работу друзей Украины», — цитирует главу польского правительства RMF24.

Туск призвал украинские власти не допускать подобных решений, потому что они могут «сыграть на руку» ее противникам. В частности, стать аргументом вступления в Европейский Союз.

«Если противники вступления Украины в Европейский Союз ищут повод выступить против этого, то депутаты Львовской области фактически дали им такой повод. Сказать, что я совершенно не понимаю этой саморазрушающей тактики, это ничего не сказать. Речь идет не о проблеме для нас, а о проблеме для Украины», — добавил премьер Польши.

Косиняк-Камыш: «Неприемлемое решение»

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это решение «неприемлемо» и «углубляет раскол» — вредит отношениям между двумя странами. По его словам, украинские власти должны отказаться от этой инициативы.

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«Решение не способствует укреплению взаимного доверия между народами, а наоборот, углубляет раскол», — заявил польский министр.

МИД: «Вред для отношений»

Спикер МИД Мацей Вевир в интервью изданию «Wirtualna Polska» высказался, мол, такие действия «противоречат европейским ценностям и стратегическому и добрососедскому характеру отношений между Польшей и Украиной».

«Благодаря хорошему диалогу между Дональдом Туском, президентом Зеленским и нашими министрами иностранных дел мы добились прогресса в исторических отношениях. Между тем, безответственные местные активисты вредят этим отношениям. У Украины есть тысячи настоящих героев, чье мужество и жертва могут служить образцом для подражания», — заявил он.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий в интервью Polsat News заявил, что Варшава получила заверения от помощников президента Украины, что решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года Годом УПА не вступит в силу.

«Мы полагаемся на слова украинских властей и рассчитываем, что они выполнят эти обещания», — подчеркнул Босацкий.

Оппозиция хочет запретить въезд в Польшу

Народный депутат от фракции «Право и справедливость» Радослав Фогель высказался, что, мол, предложил бы «объявить всех, кто голосовал за это, персоной нон грата в Польше»

Депутат от ПиС и кандидат в премьер-министры Пшемислав Чарнек заявил, что, мол, «Польша не может делать вид, что ничего не произошло». Политик подчеркнул, что ждет четкую реакцию польского правительства.

Бывший премьер-министр и нынешний лидер «Развития Плюс» Матеуш Моравецкий заявил, что всем, кто способствовал установлению года УПА, «должен быть запрещен въезд в Польшу».

Скандалы из-за УПА — что известно

Напомним, вопрос чествования УПА уже неоднократно становился причиной публичных разногласий между Украиной и Польшей. В конце мая 2026 года Зеленский присвоил центру спецопераций «Північ» наименование «имени Героев УПА». Это решение вызвало критику с польской стороны.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить Зеленского Ордена Белого Орла. Кроме того, он объявил «войну» красно-черному флагу и призвал законодательно запретить флаг Blut und Boden [то, что немцы называли «кровью и землей»]».

В августе в Варшаве пригрозили Киеву проблемами из-за создания национального пантеона, в который, в частности, входят Степан Бандера и Роман Шухевич. В польском МИДе считают, что Украина не может чествовать ведущих деятелей ОУН и УПА.

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