Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС: Зеленский напомнил миру о его обязанности (видео)

Президент подчеркнул, что только деоккупация ЗАЭС будет гарантировать, что мир не подвергнется новым радиационным катастрофам.

В годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС президент Владимир Зеленский заявил об обязанности всего мира давить на Россию так, чтобы Запорожская АЭС была возвращена под полный контроль Украины.

Об этом глава государства написал в Сети 26 апреля, опубликовав видео по случаю 38-й годовщины катастрофы на ЧАЭС.

"Радиация не признает границ и не различает государственные флаги. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и годы спустя", – говорится в заявлении Зеленского.

Он также напомнил, что ЧАЭС 35 дней находилась под российской оккупацией. Вражеские войска разграбили там лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом станции, использовали ее для дальнейших военных действий.

Президент отметил, что вот уже 785 дней в заложниках у российских террористов находится самая большая в Европе Запорожская АЭС.

"И это обязанность всего мира — давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что только это будет гарантировать, что мир не подвергнется новым радиационным катастрофам. Именно этим грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС.

"Помним силу и преданность людей, спасавших жизни в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизни сейчас", – резюмировал президент.

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К слову, ранее США в Совбезе ООНН заявили, что контроль российских оккупационных сил над Запорожской АЭС, а также эксплуатация станции неквалифицированным персоналом усиливают риски для безопасности крупного ядерного объекта в Украине.

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