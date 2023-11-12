Годовщина освобождения Херсона: Зеленский наградил украинцев, которые сопротивлялись захватчикам и освобождали город

По случаю первой годовщины деоккупации Херсона президент наградил украинцев, которые освобождали город, спасали людей и сопротивлялись захватчикам.

По случаю первой годовщины освобождения Херсона от российских оккупантов президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинцев, которые противились захватчикам, освобождали город от российских оккупантов, возвращали безопасность и действие украинского законодательства, спасали жизнь людей, лечили раненых и больных, волонтеры. злости.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Глава государства подписал соответствующий указ №747/2023 от 10 ноября текущего года.

Президент отметил государственными наградами десять врачей, работников органов местного самоуправления, городской военной администрации, работников коммунальных предприятий, волонтеров, которые продемонстрировали несокрушимость перед оккупантами и способствовали освобождению Херсона.

Награждены шесть работников коммунальных предприятий из других регионов, отличившихся во время восстановительных работ после российских террористических атак на город.

Владимир Зеленский также отметил более ста военнослужащих ВСУ, СБУ, Национальной гвардии, работников Национальной полиции, ГСЧС и ГНСУ, принимавших участие в увольнении Херсона.

В частности, украинские защитники награждены отличием Главы государства «Крест боевых заслуг», орденам Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, «За мужество» I, II и III степеней, Даниила Галицкого, медалями «За военную службу Украине», «За безупречную службу» III степени, «Защитнику Отечества» и «За спасенную жизнь».

Среди награжденных посмертно – 15 военнослужащих 194 батальона территориальной обороны Херсонской области. 1 марта 2022, находясь на боевых позициях возле Херсонского лицея и в Сиреневом парке в Херсоне, они вступили в бой и ценой своих жизней временно остановили продвижение колонн захватчиков.

Орденом княгини Ольги ІІІ степени отмечена исполняющая обязанности председателя Днепровской районной организации Общества Красного Креста Украины в городе Херсоне, волонтер Наталья Шатилова, которая во время оккупации активно участвовала в общественном сопротивлении российским захватчикам. Даже после задержания и заключения Наталья Шатилова продолжала работать, помогая мирным людям, которые оставались в городе и области.

Орденом «За заслуги» ІІІ степени награжден главный специалист отдела Херсонской городской военной администрации Сергей Мелашич. Он занимался поиском, приобретением и передачей дронов херсонскому движению сопротивления. После деоккупации Херсона Сергей Мелашич активно участвовал в спасении людей от последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Глава Корабельного районного в городе Херсоне совета Наталья Чернецкая, награжденная орденом княгини Ольги III степени, с первых дней полномасштабного вторжения организовала гуманитарный штаб в здании райсовета. Ежедневно в штабе работало до 100 волонтеров. Вместе с другими херсонцами Наталья Чернецкая участвовала в акциях протеста на площади Свободы. После деоккупации община вернулась в город и взяла на себя огромный объем работы по гуманитарным вопросам.

Орденом «За мужество» ІІІ степени награжден староста Антоновского старостинского округа Херсонской городской территориальной общины Сергей Иващенко. В период оккупации Херсонского городского территориального общества он организовывал и самостоятельно осуществлял обеспечение жителей гуманитарной помощью несмотря на риск для жизни. После разрушения плотины Каховской ГЭС начал активно решить вопрос эвакуации жителей с подтопленной территории округа.

Староста Ингулецкого старостинского округа Дарьевского сельского совета Херсонского района Херсонской области Игорь Лапин, награжденный орденом «За мужество» ІІІ степени, с первых дней оккупации защищал Херсонщину в рядах ТрО и получил серьезные ранения. 1 марта 2022 г. на боевой позиции он принимал участие в отпоре вооруженной агрессии. Благодаря мужественным действиям воинов терробороны во время неравного боя передвижение русских войск было приостановлено. С декабря 2022 года Игорь Лапин работает в органе местного самоуправления и занимается вопросами жизнеобеспечения общины.

Заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области Сергей Орехов отмечен орденом «За заслуги» ІІІ степени. Под его непосредственным руководством с первых дней деоккупации общины налажена работа по круглосуточному обслуживанию и аварийному ремонту объектов критической инфраструктуры города, находившегося под постоянным вражеским обстрелом. Сергей Орехов помогал и принимал непосредственное участие в устройстве фортификационного оборудования оборонных рубежей.

Орденом «За заслуги» ІІІ степени награжден в. о. директора коммунального учреждения Херсонского областного совета "Центр социально-психологической реабилитации детей" Владимира Сагайдака. Совместно со службой по делам детей и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в период оккупации он смог уберечь от депортации 52 воспитанника заведения и поддерживал семьи с детьми на временно оккупированной территории Херсона. Владимир Сагайдак организовал работу коллектива учреждения таким образом, чтобы каждый ребенок был защищен и устроен в семейные формы воспитания.

Заведующий отделением хирургического профиля КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского» Виталий Хомуха получил почетное звание «Заслуженный врач Украины». Он активно участвовал в оказании неотложной хирургической помощи, лечении и реабилитации военнослужащих ВСУ и гражданских. Виталий Хомуха прятал украинских защитников во время обысков в отделении. После деоккупации Херсона оказывает неотложную хирургическую помощь раненым военным и гражданским, пострадавшим от минно-взрывных травм.

Глава государства также отметил орденом «За заслуги» ІІІ степени исполняющего обязанности заведующего хирургическим отделением для детей раннего возраста КНП «Херсонская детская областная клиническая больница» Сергея Рыбася. В отделении, где работает Сергей Рыбась, лечат детей с минно-взрывными травмами и врожденными пороками развития. Во время войны и оккупации врач прооперировал около 500 детей, из них 30 были травмированы в результате боевых действий. Совместно с волонтерами Сергей Рыбась помогал военным ВСУ лекарственными средствами.

Орденом «За мужество» ІІІ степени посмертно награжден волонтер Олег Сильвестров. Он активно участвовал в сборе информации и действовал вместе с боевой группой ВСУ в тылу противника. 29 августа 2022 года к месту базирования группы прибыло подразделение специального назначения ФСБ РФ, пытавшееся ее уничтожить. Олег Сильвестров первым встретил врага, принял бой и ценой собственной жизни обеспечил уход основной боевой группы украинских военных по запланированному маршруту.

Медалью «За труд и доблесть» награжден заместитель директора Департамента – начальник управления жилищной политики Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского городского совета Геннадий Пономаренко. С 14 июля 2023 он возглавлял бригаду коммунальщиков Ивано-Франковска, которая работала в Херсоне и расчищала от ила и бытового мусора улицы города.

Заместитель директора КП «КАЛУШАВТОДОР» Калушского городского совета Николай Гурьев, отмеченный медалью «За труд и доблесть», с 27 июня 2023 года возглавлял бригаду коммунальщиков из города Калуша, которая расчищала от ила и нанесенного бытового мусора и нанесенного бытового мусора. Херсон.

Почетное звание «Заслуженный строитель Украины» присвоено заместителю начальника управления – начальнику отдела технического надзора управления капитального строительства Департамента по вопросам строительства и архитектуры Ровенской ОВ Виктору Величко, который участвовал в восстановлении жилищного сектора на территории Кочубеевской территориальной громады Херсонской области.

Медалью «За труд и доблесть» награжден начальник пожарной охраны Вишневецкого поселкового совета Тернопольской области Владимир Климчук. Он организовывал работу бригады работников и участвовал в ликвидации последствий подтопления, вызванных подрывом плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года.

Директор Смелянского коммунального предприятия «Коммунальщик» Черкасской области Максим Глущенко, отмеченный медалью «За труд и доблесть», активно участвует в помощи пострадавшим от военной агрессии областям, в частности Херсонской.

Водитель общества с ограниченной ответственностью «ПБС» из Закарпатской области Василий Шуляк награжден медалью «За труд и доблесть» за выполнение задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Херсоне, вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС, в составе бригад коммунальных и других служб.

Напомним, 11 ноября, в первую годовщину освобождения Херсона, кафиры обстреляли центральную часть города, попав снарядом в многоквартирный дом. Два человека пострадали.

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