Годовщина освобождения Херсона: Зеленский наградил украинцев, которые сопротивлялись захватчикам и освобождали город

По случаю первой годовщины деоккупации Херсона президент наградил украинцев, которые освобождали город, спасали людей и сопротивлялись захватчикам.
По случаю первой годовщины освобождения Херсона от российских оккупантов президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинцев, которые противились захватчикам, освобождали город от российских оккупантов, возвращали безопасность и действие украинского законодательства, спасали жизнь людей, лечили раненых и больных, волонтеры. злости.
Об этом идет речь на сайте главы государства.
Глава государства подписал соответствующий указ №747/2023 от 10 ноября текущего года.
- Президент отметил государственными наградами десять врачей, работников органов местного самоуправления, городской военной администрации, работников коммунальных предприятий, волонтеров, которые продемонстрировали несокрушимость перед оккупантами и способствовали освобождению Херсона.
- Награждены шесть работников коммунальных предприятий из других регионов, отличившихся во время восстановительных работ после российских террористических атак на город.
- Владимир Зеленский также отметил более ста военнослужащих ВСУ, СБУ, Национальной гвардии, работников Национальной полиции, ГСЧС и ГНСУ, принимавших участие в увольнении Херсона.
- В частности, украинские защитники награждены отличием Главы государства «Крест боевых заслуг», орденам Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, «За мужество» I, II и III степеней, Даниила Галицкого, медалями «За военную службу Украине», «За безупречную службу» III степени, «Защитнику Отечества» и «За спасенную жизнь».
- Среди награжденных посмертно – 15 военнослужащих 194 батальона территориальной обороны Херсонской области. 1 марта 2022, находясь на боевых позициях возле Херсонского лицея и в Сиреневом парке в Херсоне, они вступили в бой и ценой своих жизней временно остановили продвижение колонн захватчиков.
- Орденом княгини Ольги ІІІ степени отмечена исполняющая обязанности председателя Днепровской районной организации Общества Красного Креста Украины в городе Херсоне, волонтер Наталья Шатилова, которая во время оккупации активно участвовала в общественном сопротивлении российским захватчикам. Даже после задержания и заключения Наталья Шатилова продолжала работать, помогая мирным людям, которые оставались в городе и области.
- Орденом «За заслуги» ІІІ степени награжден главный специалист отдела Херсонской городской военной администрации Сергей Мелашич. Он занимался поиском, приобретением и передачей дронов херсонскому движению сопротивления. После деоккупации Херсона Сергей Мелашич активно участвовал в спасении людей от последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.
- Глава Корабельного районного в городе Херсоне совета Наталья Чернецкая, награжденная орденом княгини Ольги III степени, с первых дней полномасштабного вторжения организовала гуманитарный штаб в здании райсовета. Ежедневно в штабе работало до 100 волонтеров. Вместе с другими херсонцами Наталья Чернецкая участвовала в акциях протеста на площади Свободы. После деоккупации община вернулась в город и взяла на себя огромный объем работы по гуманитарным вопросам.
- Орденом «За мужество» ІІІ степени награжден староста Антоновского старостинского округа Херсонской городской территориальной общины Сергей Иващенко. В период оккупации Херсонского городского территориального общества он организовывал и самостоятельно осуществлял обеспечение жителей гуманитарной помощью несмотря на риск для жизни. После разрушения плотины Каховской ГЭС начал активно решить вопрос эвакуации жителей с подтопленной территории округа.
- Староста Ингулецкого старостинского округа Дарьевского сельского совета Херсонского района Херсонской области Игорь Лапин, награжденный орденом «За мужество» ІІІ степени, с первых дней оккупации защищал Херсонщину в рядах ТрО и получил серьезные ранения. 1 марта 2022 г. на боевой позиции он принимал участие в отпоре вооруженной агрессии. Благодаря мужественным действиям воинов терробороны во время неравного боя передвижение русских войск было приостановлено. С декабря 2022 года Игорь Лапин работает в органе местного самоуправления и занимается вопросами жизнеобеспечения общины.
- Заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области Сергей Орехов отмечен орденом «За заслуги» ІІІ степени. Под его непосредственным руководством с первых дней деоккупации общины налажена работа по круглосуточному обслуживанию и аварийному ремонту объектов критической инфраструктуры города, находившегося под постоянным вражеским обстрелом. Сергей Орехов помогал и принимал непосредственное участие в устройстве фортификационного оборудования оборонных рубежей.
- Орденом «За заслуги» ІІІ степени награжден в. о. директора коммунального учреждения Херсонского областного совета "Центр социально-психологической реабилитации детей" Владимира Сагайдака. Совместно со службой по делам детей и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в период оккупации он смог уберечь от депортации 52 воспитанника заведения и поддерживал семьи с детьми на временно оккупированной территории Херсона. Владимир Сагайдак организовал работу коллектива учреждения таким образом, чтобы каждый ребенок был защищен и устроен в семейные формы воспитания.
- Заведующий отделением хирургического профиля КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского» Виталий Хомуха получил почетное звание «Заслуженный врач Украины». Он активно участвовал в оказании неотложной хирургической помощи, лечении и реабилитации военнослужащих ВСУ и гражданских. Виталий Хомуха прятал украинских защитников во время обысков в отделении. После деоккупации Херсона оказывает неотложную хирургическую помощь раненым военным и гражданским, пострадавшим от минно-взрывных травм.
- Глава государства также отметил орденом «За заслуги» ІІІ степени исполняющего обязанности заведующего хирургическим отделением для детей раннего возраста КНП «Херсонская детская областная клиническая больница» Сергея Рыбася. В отделении, где работает Сергей Рыбась, лечат детей с минно-взрывными травмами и врожденными пороками развития. Во время войны и оккупации врач прооперировал около 500 детей, из них 30 были травмированы в результате боевых действий. Совместно с волонтерами Сергей Рыбась помогал военным ВСУ лекарственными средствами.
- Орденом «За мужество» ІІІ степени посмертно награжден волонтер Олег Сильвестров. Он активно участвовал в сборе информации и действовал вместе с боевой группой ВСУ в тылу противника. 29 августа 2022 года к месту базирования группы прибыло подразделение специального назначения ФСБ РФ, пытавшееся ее уничтожить. Олег Сильвестров первым встретил врага, принял бой и ценой собственной жизни обеспечил уход основной боевой группы украинских военных по запланированному маршруту.
- Медалью «За труд и доблесть» награжден заместитель директора Департамента – начальник управления жилищной политики Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского городского совета Геннадий Пономаренко. С 14 июля 2023 он возглавлял бригаду коммунальщиков Ивано-Франковска, которая работала в Херсоне и расчищала от ила и бытового мусора улицы города.
- Заместитель директора КП «КАЛУШАВТОДОР» Калушского городского совета Николай Гурьев, отмеченный медалью «За труд и доблесть», с 27 июня 2023 года возглавлял бригаду коммунальщиков из города Калуша, которая расчищала от ила и нанесенного бытового мусора и нанесенного бытового мусора. Херсон.
- Почетное звание «Заслуженный строитель Украины» присвоено заместителю начальника управления – начальнику отдела технического надзора управления капитального строительства Департамента по вопросам строительства и архитектуры Ровенской ОВ Виктору Величко, который участвовал в восстановлении жилищного сектора на территории Кочубеевской территориальной громады Херсонской области.
- Медалью «За труд и доблесть» награжден начальник пожарной охраны Вишневецкого поселкового совета Тернопольской области Владимир Климчук. Он организовывал работу бригады работников и участвовал в ликвидации последствий подтопления, вызванных подрывом плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года.
- Директор Смелянского коммунального предприятия «Коммунальщик» Черкасской области Максим Глущенко, отмеченный медалью «За труд и доблесть», активно участвует в помощи пострадавшим от военной агрессии областям, в частности Херсонской.
- Водитель общества с ограниченной ответственностью «ПБС» из Закарпатской области Василий Шуляк награжден медалью «За труд и доблесть» за выполнение задач по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Херсоне, вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС, в составе бригад коммунальных и других служб.
Напомним, 11 ноября, в первую годовщину освобождения Херсона, кафиры обстреляли центральную часть города, попав снарядом в многоквартирный дом. Два человека пострадали.
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