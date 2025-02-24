Годовщина полномасштабного вторжения РФ: что мировые лидеры в Киеве пообещали Украине

Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в борьбе за территориальную целостность и независимость.

На третью годовщину годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, в Киев прибыли мировые лидеры для участия в саммите "Поддерживай Украину".

Среди визитеров – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Евросовета Антониу Кошта, лидеры стран Балтии, Испании, Канады, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит, собравший сотни участников, включая послов и экспертов.

Мировые лидеры выразили солидарность с Украиной, обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи, а также ужесточение санкций против России.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Европейские страны выразили свою поддержку

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время своего визита подчеркнула, что борьба Украины является борьбой за будущее Европы.

В свою очередь президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ЕС будет оказывать поддержку Украине до тех пор, пока она полностью не восстановит свою территориальную целостность.

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Об ускорении поддержки отметил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Мы верим в победу Украины, но требует действий. Мы должны ускорить нашу поддержку сейчас", – написал он в соцсети "Х".

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил "твердую позицию" по поддержке украинского народа и его борьбе за суверенитет и демократические ценности.

Канадский премьер Джастин Трюдо во время посещения Украины процитировал Шевченко и подчеркнул, что украинцы победят, ведь дерутся за правое дело.

"Но они не должны делать это в одиночестве", – добавил политик.

Дата вступления Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Европы план действий по поддержке Украины.

По его словам, страна должна стать членом Европейского союза до 1 января 2030 года, а первые переговоры по этой теме можно организовать в течение нескольких следующих недель.

"Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым. И напоследок я хотел бы отметить, что Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности", – сказал Науседа.

Литовский президент отметил, что членство Украины в НАТО – это лучший, наиболее эффективный и долгосрочный и самый дешевый вариант.

Санкций от Великобритании против РФ

Премьер-министр Кир Стармер присоединился к саммиту онлайн и объявил о предоставлении Украине военной поддержки на сумму около 5,55 млрд долларов США, что является крупнейшим пакетом помощи с начала войны.

Эти средства будут способствовать усилению оборонных возможностей Украины и способности противостоять врагу. Великобритания также активно занимается подготовкой украинских военных, оказывая учебные программы и техническую поддержку.

Стармер также заявил, что экономическое давление на Россию необходимо увеличить, чтобы Кремль вынужден был идти на уступки. Для этого Великобритания уже объявила самый большой санкционный пакет против России с начала войны.

Кроме того, премьер отметил, что страны "Большой семерки" должны объединиться и работать над снижением цен на нефть, чтобы снизить финансовую возможность России вести агрессивную политику.

Отправка миротворческого контингента

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страна готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и открыта для обсуждения любых инициатив.

Относительно возможной отправки миротворческого контингента она отметила, что перед принятием окончательного решения необходимо урегулировать ряд вопросов.

По ее словам, война касается не только безопасности Украины, но и всеобщей стабильности Европы, поэтому необходимо учитывать весь восточный фланг в вопросе сдерживания агрессии.

Новые пакеты помощи для Украины

В ходе саммита "Поддерживай Украину" в Киеве 24 февраля 2025 года мировые лидеры объявили о новых пакетах помощи Украине.

Таким образом, Канада передаст 25 боевых машин пехоты LAV III и четыре авиатренажера для F-16.

По словам Джастина Трюдо, это вооружение поступит в Украину в ближайшие месяцы.

Испания выделит пакет военной помощи в 1 миллиард евро, передает Укринформ. Также, по словам премьер-министра Педро Санчеса, испанцы будут работать над поддержкой украинской диаспоры. В частности, речь идет о создании специального хаба в провинции Аликанте.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о новом транше от Европейского Союза в объеме 3,5 млрд евро, сообщает Общественное.

Также она отметила, что следующие несколько недель продлится работа по немедленному предоставлению Украине вооружения.

Правительство Дании предоставит Украине около двух миллиардов крон (около 285 миллионов долларов) на вооружение и боеприпасы для украинских солдат и создание украинской бригады вместе со странами Северной Европы и Балтии. Об этом говорится в официальном заявлении правительства страны.

Также Швеция выделит 100 миллионов евро на средства ПВО, сообщил Премьер Швеции Ульфф Кристерссон в соцсети Х.

"Укрепление возможности Украины защищаться от российской агрессии также повышает нашу безопасность", — отметил он.

Глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере сообщил о предоставлении Украине миллиарда евро в поддержку гуманитарных сфер, в частности, 300 миллионов евро на энергетику и 300 миллионов евро в украинскую промышленность, еще четыре миллиона евро будут служить финансовыми гарантиями.

Также Исландия удвоит военную помощь Украине в 2025 году, в частности, речь идет об инвестициях по "датской модели", в проекты по разминированию и комплектованию бригад.

Представляем, президент Владимир Зеленский сообщил, будет ли война в Украине следующие три года.

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